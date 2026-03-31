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美特種部隊慘痛史 曾在伊朗失利

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普恐對伊朗展開地面行動，美軍目前在中東部署特種部隊等超過五萬兵力，比戰前多出一萬人，外界認為美軍特種部隊可能執行奪取哈格島或伊朗濃縮鈾等行動。這令外界聯想到美軍過去幾次出動特種部隊的慘痛教訓。

紐約時報引述美國軍方官員透露，美軍目前在中東部署超過五萬兵力，這個數字尚未納入五角大廈上周下令約二千名第八十二空降師傘兵前往中東，以及部署在航空母艦「福特號」上的四千五百人。福特號因接連發生事故，三月廿三日撤出中東並於廿七日抵達克羅埃西亞。

一名美國軍方官員指出，通常情況下，美軍在中東各地基地與艦艇上部署約四萬人，分散在沙烏地阿拉伯、巴林、伊拉克、敘利亞、約旦、卡達、阿聯與科威特等地。

這名官員表示，增援的陸軍傘兵部署地點並未公開，但他們將位於可打擊伊朗的距離內。這些傘兵可能執行奪取伊朗石油出口樞紐哈格島任務。

但軍事專家警告，伊朗面積接近美國本土三分之一，人口約九千三百萬，若只有五萬兵力，要進攻伊朗這樣幅員遼闊、情勢複雜且擁有武裝力量的國家，根本不可行。

以色列二○二三年十月對加薩展開行動時，曾動用超過卅萬兵力。二○○三年美國主導入侵伊拉克的聯軍，在行動開始時兵力也接近廿五萬人。

ＣＢＳ報導，美國過去曾多次執行高風險特種部隊作戰，最終以災難收場，其中一場失利就是在伊朗。

一九七九年伊朗革命推翻美國支持的巴勒維王朝，何梅尼掌權後美伊關係迅速惡化。隔年激進分子闖入美國駐德黑蘭大使館挾持六十六人，美方隨後發動「鷹爪行動」試圖營救人質。這次行動原定由直升機載運特種部隊在伊朗境內沙漠集結，再攻進德黑蘭，但因機械故障與沙塵暴被迫中止；撤離過程中直升機相撞釀災，不僅未救出人質，還造成八名美軍喪生。

十三年後，一九九三年，美國特種部隊在索馬利亞首都摩加迪休執行任務，原計畫迅速逮捕軍閥艾迪德手下幹部並撤離，但行動中兩架黑鷹直升機遭擊落，部隊受困市區與武裝民兵巷戰，造成十八名美軍喪生。這場失敗行動，被好萊塢拍成電影「黑鷹計畫」。

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