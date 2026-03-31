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伊朗指遭霸凌 考慮退出禁核擴散條約

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
以色列北部城市海法的煉油廠卅日遭伊朗飛彈碎片擊中，冒出火光和濃煙。路透
以色列北部城市海法的煉油廠卅日遭伊朗飛彈碎片擊中，冒出火光和濃煙。路透

路透和半島電視台報導，伊朗外交部發言人巴格赫里卅日說，伊朗國會正考慮退出聯合國「禁止核子擴散條約（ＮＰＴ）」。

巴格赫里說，伊朗面臨軍事侵略，正全心全力聚焦自我防衛。他說，伊朗國會正考慮退出ＮＰＴ，不過在未退出前仍會遵守該條約規定，他堅稱德黑蘭過去沒有、將來也不會尋求核武。

在去年六月以色列美國襲擊伊朗核設施的十二天戰爭之後，伊朗國會議員也提議退出ＮＰＴ。該條約承認各國有權發展、研究、生產和使用核能，只要不發展核武。

巴格赫里說：「加入條約有什麼好處？國際層面的霸凌勢力不僅不允許我們享受條約賦予的權利，還攻擊我們的核設施。」

ＮＰＴ要求各國同意放棄核武，並配合聯合國核子監督機關國際原子能總署（ＩＡＥＡ），以換取享有發展、研究、製造和使用民用核能的權利，但巴格赫里卅日批評ＩＡＥＡ對美國、以色列襲擊伊朗核設施漠不關心。

開戰以來，伊朗的核電廠、重水工廠都傳出遇襲。

對巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其和埃及廿九日在巴國會談如何盡快結束戰爭，巴格赫里說，巴國會談是上述幾國自行建立的框架，伊朗未參與，中東國家關切停戰是好事，「但他們應留意是哪一方開啟戰端」。

以色列卅日繼續空襲伊朗，並表示將擴大以軍在黎巴嫩南部占領的安全緩衝區。伊朗則以飛彈襲擊以色列北部城市海法的最大煉油廠，現場畫面顯示廠區起火並竄出黑煙。

阿聯、巴林卅日也通報，持續攔截來自伊朗的飛彈與無人機。

伊朗革命衛隊指控美國與以色列襲擊兩所伊朗大學，威脅要攻擊中東地區的美國大學。貝魯特美國大學廿九日宣布改採遠距運作，卡達、科威特及約旦等多國學府也紛紛啟動線上教學。

以色列 伊朗 美國

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