川普擬奪伊朗濃縮鈾 恐拖長戰事

華爾街日報廿九日引述美國官員報導，美國總統川普考慮對伊朗展開地面行動，目標之一是奪取伊朗擁有的近一千磅濃縮鈾，此舉恐導致美軍停留伊朗境內數日甚至更久，超出川普政府預估四至六周行動時程。

官員表示，川普尚未決定是否奪取伊朗濃縮鈾，但對此構想持開放態度，一方面考量美軍風險，一方面認為此舉有助徹底阻止伊朗取得核武；他也要求顧問施壓德黑蘭，將交出這批材料列為停戰條件，並私下表明若伊朗不願在談判桌上讓步，不排除動武奪取。

知情人士透露，川普與部分盟友私下表示，透過定點行動奪取這批核材料在技術上可行，且不致明顯拖長戰事，仍有機會在四月中旬前結束衝突；川普本人也已向幕僚表明不願打持久戰，而部分高層則希望他盡快把重心轉回期中選舉等國內議題，因民調顯示共和黨恐面臨重大挫敗。

美以去年六月對伊朗發動一連串空襲前，外界研判伊朗持有逾四百公斤濃度百分之六十的高濃縮鈾，以及近二百公斤濃度百分之廿的核分裂材料，後者可迅速提升為濃度百分之九十的武器級鈾。

美軍前軍官與專家指出，若美軍以武力奪取伊朗濃縮鈾，將是一項複雜且高風險任務，不僅可能招致伊朗報復，也恐使軍事行動超出川普團隊宣示的四至六周時程。

美軍必須先在飛抵目標途中應對伊朗防空飛彈與無人機的威脅，落地後再由作戰部隊確保周邊的安全，掩護工程人員搜索瓦礫、排除地雷與詭雷；實際取出作業則可能須由具備戰區處理放射性物質能力的特種部隊執行。

曾參與伊朗核談判的美國哥倫比亞大學專家涅弗表示，相關材料可能裝在四十至五十個特殊圓筒內，運輸時還需另置入防護容器，足以裝滿數輛卡車；若現場沒有可用機場，甚至還得搭建臨時機場。

曾任美國中央司令部與特種作戰司令部司令的退役上將沃特爾說：「這不是可以快進快出的任務。」