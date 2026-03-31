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奪取石油 川普不排除攻占伊朗哈格島

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
美國總統川普廿九日在空軍一號專機上對記者發表談話。路透
美國總統川普廿九日在空軍一號專機上對記者發表談話。路透

美國總統川普廿九日接受金融時報專訪表示，他傾向「奪取伊朗石油」，不排除攻占伊朗石油出口樞紐哈格島。他表示已將四月六日設定為和談最後期限，若伊朗屆時仍不接受協議，美軍將攻擊伊朗境內能源設施

川普表示：「老實說，我最喜歡的做法是奪取伊朗石油，但美國國內有些愚蠢的人會說：『你為什麼要這樣做？』但他們就是愚蠢的人。」

金融時報指出，川普將對伊朗的潛在地面行動與先前對委內瑞拉行動相提並論，美軍一月逮捕委國總統馬杜洛後，川普曾宣稱將「無限期」掌控委內瑞拉石油。

川普還說：「也許我們會拿下哈格島，也許不會。我們有很多選項。這代表我們必須在哈格島待上一段時間。我不認為他們有任何防禦。我們可以輕而易舉拿下。」

不過，川普說，美國與伊朗透過巴基斯坦斡旋的間接談判進展順利。他已設定四月六日為伊朗接受停戰協議的期限，否則將打擊伊朗能源設施。他強調協議「可能很快達成」，並稱美軍迄今已轟炸一萬三千個目標，仍有約三千個目標待打擊。

川普還對以色列第十四頻道宣稱，美國已掌控荷莫茲海峽，伊朗「正在乞求」達成協議。他在空軍一號專機受訪表示，伊朗已同意美國十五點停戰方案的「大部分條件」，「他們將放棄核武，把那些核材料交給我們」，且從三月卅日起放行廿艘油輪通過荷莫茲海峽，展現談判善意。

目前還不清楚這廿艘船屬於誰，也不清楚它們的目的地。船舶追蹤平台MarineTraffic表示，兩艘中國貨船卅日成功穿越荷莫茲海峽開往馬來西亞，是開戰以來大型貨櫃船首次穿越該海峽。

川普卅日在社群平台發文說，美國正與「更明理」的伊朗新政權認真磋商以結束軍事行動，且已取得重大進展，但若因故未能迅速達成協議，且荷莫茲海峽未能立即開放，美方將徹底摧毀至今刻意避免打擊的伊朗所有發電廠、油井和哈格島，可能還有所有海水淡化廠，以結束美國在伊朗的「逗留」。

針對川普說法，伊朗第一副總統阿瑞夫說，若「侵略者」想就荷莫茲海峽問題談判，就須承諾不會入侵伊朗且承認伊朗的國際權利。

阿瑞夫刻意模仿川普的語氣，表示幾個敵人正「乞求」伊朗商討荷莫茲海峽問題；若要伊朗談判，「他們必須講出以下金句：『我們將不再入侵伊朗，而且我們承認伊朗所有國際權利』」，阿瑞夫還說，「我們將拭目以待！」

路透報導，伊朗外交部發言人巴格赫里卅日說，伊朗並未和美國直接談判，只透過中間方轉達訊息，且伊朗收到的停火提議內容大多「不切實際、不合理且過分」。

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