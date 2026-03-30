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埃及總統呼籲川普阻止戰爭 警告油價恐飆破200美元

中央社／ 開羅30日綜合外電報導

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天敦促美國總統川普出手阻止伊朗戰爭，強調唯有川普能終結衝突，並警告市場憂心原油價格恐飆破每桶200美元，絕非誇大之詞。

路透社報導，塞西在開羅舉行的「2026年埃及能源展」（Egypt Energy Show 2026）大會上指出：「我要告訴川普總統：在我們波斯灣地區，除了你，沒有人能阻止這場戰爭。」他還說：「總統先生，請幫幫我們阻止戰爭，你辦得到。」

塞西在大會上表示，這場戰爭將引發供應短缺與物價上漲的雙重衝擊，且其全面影響尚未完全顯現。

他指出：「我擔心針對能源設施，無論是生產端或煉油廠的攻擊，將對全球經濟與燃料價格產生極其嚴重的後果。」

他提到市場觀察家已發出警告，「原油價格可能達到每桶200美元以上，這絕非誇大之詞」。

塞西同時也對全球糧食供應危機示警，指出化肥出口受阻將對物價產生巨大影響。

他指出：「富裕國家或許能吸收這些成本，但對於中等收入和經濟脆弱的國家來說，這可能對其穩定性造成非常嚴重的衝擊。」

美國 全球經濟 埃及 以色列 伊朗

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