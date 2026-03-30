美國提15點終戰方案 伊朗痛斥不合理

根據伊朗通訊社（IRNA），伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，伊朗認為美國提出的15點和平方案大多涉及「過分、不切實際且不合理的要求」。

綜合路透社及「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）報導，巴格赫里（Esmail Baghaei）在記者會上指出，伊朗已透過中間管道接獲訊息，顯示華府有意談判。

巴基斯坦、埃及、沙烏地阿拉伯及土耳其外長昨天才在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會談，商討調解行動。

巴格赫里還說，伊朗尚未正式回覆由巴基斯坦斡旋方遞交的方案。該方案要求伊朗放棄核濃縮、拆除3處主要核設施、終止彈道飛彈計畫，並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

對於美方的提案，巴格赫里批評說：「我們的立場很清楚。我們正遭受軍事侵略。因此，我們的一切心力都用於自我防衛。」