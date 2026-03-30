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西班牙防長：對涉及伊朗戰事美國飛機 關閉領空

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西班牙防長：對涉及伊朗戰事美國飛機關閉領空

中央社／ 馬德里30日綜合外電報導
西班牙國防部長羅布雷斯今天表示，當局已對涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉領空，外媒解讀這比之前禁止美軍使用聯合基地的態度更強硬。歐新社
西班牙國防部長羅布雷斯今天表示，當局已對涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉領空，外媒解讀這比之前禁止美軍使用聯合基地的態度更強硬。歐新社

西班牙國防部長羅布雷斯今天表示，當局已對涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉領空，外媒解讀這比之前禁止美軍使用聯合基地的態度更強硬。

路透社報導，羅布雷斯（Margarita Robles）在馬德里告訴現場媒體：「我們不會授權給涉及伊朗戰事的行動使用本國軍事基地或領空。」

西班牙「國家報」（El País）今天稍早引述軍方人士說法率先披露這項消息。

國家報指出，西班牙關閉領空迫使軍機繞過這個北大西洋公約組織（NATO）成員國前往中東目標地點，但緊急情況不在此限。

西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）接受卡迪納塞電台（Cadena Ser）訪問時，被詢及關閉領空是否加劇與美方的緊張關係，他回答說：「這個決定是西班牙政府既有立場的一環，我們不參與或協助由這個單方面發動、違反國際法的戰爭。」

西國總理桑傑士（Pedro Sanchez）是美以對伊朗發動攻擊一事上最強力的反對者之一，他稱這些行動魯莽且違法。

西班牙拒絕美軍在伊朗戰爭期間使用聯合基地後，美國總統川普（Donald Trump）揚言對馬德里祭出貿易制裁。

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