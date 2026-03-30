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川普稱伊朗將放行20艘油輪 2艘中國大型貨船今通過荷莫茲海峽
紐約時報30日報導，船舶追蹤網站MarineTraffic指出，兩艘中國船東擁有的商船當天順利通過荷莫茲海峽，將駛往馬來西亞。該網站說，這可能透露「商業航運條件的潛在轉變」。
MarineTraffic還聲稱，上述通行是美國、伊朗2月底開戰以來，首次確認有大型貨櫃船通過荷莫茲海峽。
路透30日報導，這兩艘船27日曾嘗試通過，但後來折返回波斯灣；路透未能立即聯繫上營運上述兩船的中國遠洋海運集團（COSCO）人員。
美國總統川普29日在空軍一號受訪時說，伊朗已同意美國15點停戰方案的大部分條件，且30日起將放行20艘油輪通過荷莫茲海峽，展現談判善意。
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