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伊朗外交部指控美國一再變卦 考慮退出禁核擴散條約
路透和半島電視台30日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里當天說，伊朗目前沒和美國直接談判，僅從幾個中間方得知美國談判意願，美方提議「不切實際、不合邏輯且過分」。
巴格赫里說，轉達給伊方的要求過分且不合理，伊方的立場始終明確，但「對方」立場一變再變。
對巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其和埃及29日在巴國會談討論如何盡快結束戰爭，巴格赫里說，在巴國的會談是上述幾國自行建立的框架，伊朗並未參與，中東國家關切停戰是好事，「但他們應留意是哪一方開啟戰端」。
巴格赫里說，伊朗面臨軍事侵略，正全心全力聚焦自我防衛。他還說，伊朗國會正考慮退出聯合國「禁止核子擴散條約」（NPT），不過在未退出前，仍會遵守該條約規定。
NPT要求各國同意放棄核武並配合聯合國核子監督機關國際原子能總署（IAEA），以換取享有發展、研究、製造和使用民用核能的權利。但巴格赫里30日也批評IAEA對美國、以色列襲擊伊朗核設施漠不關心。
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