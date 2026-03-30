聽新聞
0:00 / 0:00
川普聲稱與伊朗新政權談判有進展 但仍威脅破局要炸光所有電廠油井
美國總統川普30日社群發文表示，美國與伊朗新政權已就停戰取得重要進展，但也同時表示，若因為任何原因導致協議無法快速達成，將會炸毀伊朗所有的發電廠、油井，甚至是海水淡化廠。
川普30日在自家社群平台Truth Social上表示：「美國正與一個全新、更講道理的政權進行認真磋商，以結束我們在伊朗的軍事行動。磋商已經取得重要進展。」
「但如果交易因為任何理由而無法短期內達成（這很有可能發生），以及如果荷莫茲海峽並未立即『恢復開啟』，我們將會透過轟炸和徹底摧毀他們所有的發電廠、油井和哈克島（甚至是所有海水淡化廠），來結束我們停留（在伊朗的時間），這些設施我們一直刻意不去碰觸。」「這是為了報復伊朗在舊政權47年的『恐怖統治』期間，屠殺了我們許多士兵和其他人員。感謝您對此事的關注。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。