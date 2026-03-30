川普聲稱與伊朗新政權談判有進展 但仍威脅破局要炸光所有電廠油井

美國總統川普30日社群發文表示，美國與伊朗新政權已就停戰取得重要進展，但也同時表示，若因為任何原因導致協議無法快速達成，將會炸毀伊朗所有的發電廠、油井，甚至是海水淡化廠。

川普30日在自家社群平台Truth Social上表示：「美國正與一個全新、更講道理的政權進行認真磋商，以結束我們在伊朗的軍事行動。磋商已經取得重要進展。」

「但如果交易因為任何理由而無法短期內達成（這很有可能發生），以及如果荷莫茲海峽並未立即『恢復開啟』，我們將會透過轟炸和徹底摧毀他們所有的發電廠、油井和哈克島（甚至是所有海水淡化廠），來結束我們停留（在伊朗的時間），這些設施我們一直刻意不去碰觸。」「這是為了報復伊朗在舊政權47年的『恐怖統治』期間，屠殺了我們許多士兵和其他人員。感謝您對此事的關注。」