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川普警告伊朗若不迅速達成協議 將炸毀所有發電廠和油井

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普29日在空軍一號受訪。法新社
美國總統川普29日在空軍一號受訪。法新社

美國總統川普30日在真實社群發文說，美國正與「更明理」的伊朗新政權認真磋商以結束對伊朗的軍事行動，且已取得重大進展，但若因故未能迅速達成協議，且荷莫茲海峽未能立即開放，美方將炸毀並徹底摧毀至今刻意避免打擊的伊朗所有發電廠、油井和哈格島，可能還有所有海水淡化廠，以結束美國在伊朗的「逗留」。

川普還說，上述情況很可能發生，這是為了報復伊朗在先前政權長達47年「恐怖統治」期間，殺害美方眾多軍人和其他人員。

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