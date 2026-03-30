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遭飛彈攻擊...以色列最大煉油廠起火 竄出濃濃黑煙

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遭飛彈攻擊...以色列最大煉油廠起火冒濃煙 未傳出重大傷亡

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗北部海法的煉油廠和油罐車傳出遭飛彈碎片擊中，30日可見冒出火光和濃煙。路透
伊朗北部海法的煉油廠和油罐車傳出遭飛彈碎片擊中，30日可見冒出火光和濃煙。路透

華爾街日報30日引述知情人士報導，以色列位於北部城市海法的最大煉油廠遭伊朗飛彈攻擊；以國公廣機構發布的現場畫面顯示，該煉油廠所在地區起火並竄出濃濃黑煙。

該煉油廠由以國「巴贊集團」營運，本月稍早就曾在伊朗空襲時遭彈片擊中。路透30日報導則指，該煉油廠的建築和停在設施內的一輛油罐車遭飛彈碎片擊中，但還不清楚飛彈來源是伊朗或其支持的黎巴嫩武裝團體真主黨；目前未傳人員傷亡。

以色列能源部長柯恩說，生產設施沒受損，燃料供應不會受影響。

黎巴嫩真主黨稍早說，已對海法的海軍基地發射數枚「先進飛彈」。

以國緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」稍早也通報以國北部幾個其他地點遇襲，未傳出重大傷亡。華爾街日報說，來襲火力經研判來自伊朗和黎巴嫩，伊朗近日空襲似乎日益聚焦以國的工廠等基礎設施

基礎設施 路透 黎巴嫩 以色列 伊朗 美國

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