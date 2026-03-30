遭飛彈攻擊...以色列最大煉油廠起火冒濃煙 未傳出重大傷亡

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

2026-03-28 17:12