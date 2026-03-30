川普稱欲取得伊朗石油 美軍增派中東1萬兵力

美國總統川普直言想「取得伊朗的石油」，重申不排除拿下伊朗的石油出口樞紐哈格島。美軍持續加強在中東部署，五角大廈已下令增派1萬名軍人，他們受過奪取並控制地面的作戰訓練。

川普（Donald Trump）接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪時談到，他的「首選是取得石油」，並將此舉與委內瑞拉的情形相比。美國1月抓捕並推翻委國時任強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，打算「無限期」掌控當地石油產業。

美國和以色列聯手與伊朗作戰，導致中東陷入危機，促使油價在1個月內飆漲逾50%。布倫特原油（Brent Crude）今天在亞洲早盤一度衝破每桶116美元，接近衝突爆發以來最高水準。

川普談到：「老實說，我最想做的事就是取得伊朗的石油，美國有些蠢蛋質疑：『你為什麼要這樣做？』但他們就是愚蠢。」

實施這項計畫將涉及奪取波斯灣北部小島哈格島（Kharg Island），伊朗大部分石油都經該島出口。

根據金融時報，美國約3500名軍人本月27日抵達中東地區，其中包括2200名左右的陸戰隊員。另外2200名陸戰隊員正在派赴路上，陸軍第82空降師（82ndAirborne Division）數千名傘兵也接獲前往中東的命令。

然而攻擊哈格島具有風險，恐使美軍傷亡增加，並推升戰爭成本及時間。

至於美伊雙方是否有望於數日內達成停火協議，讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放，川普婉拒透露具體細節。

不過他提到，他們已轟炸約1萬3000個目標，還有約3000個目標待打擊，「協議可望迅速敲定」。

川普上週表示，伊朗已允許10艘掛巴基斯坦國旗的油輪通過荷莫茲海峽，並稱這是送給白宮的「禮物」。他告訴金融時報，油輪數量已增至20艘，但金融時報目前無法證實這項說法。

他說，這20艘油輪已啟航，而且是「直接從海峽中央通行」。

川普還補充道，是伊朗國會議長、戰時最高領袖之一卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）授權更多油輪通過荷莫茲海峽。

他並重申，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）若非已經喪命就是身受重傷。

根據川普的說法，「他要不是死了就是傷勢極為嚴重。我們完全沒有他的消息，他已經不在了」。

德黑蘭當局則堅稱最高領袖平安無事，但穆吉塔巴持續未公開露面，引發外界揣測他可能身受重傷。