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伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

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伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普29日返回白宮。歐新社
美國總統川普29日返回白宮。歐新社

華爾街日報30日引述伊朗媒體報導，伊朗第一副總統阿瑞夫聲明，若伊朗的「侵略者」想就荷莫茲海峽問題進行談判，就須承諾不會入侵伊朗且承認伊朗的國際權利。

根據伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」，阿瑞夫說，伊朗的幾個敵人正「乞求」德黑蘭與他們商討荷莫茲海峽問題；若要伊朗談判，「他們必須講出以下金句：『我們將不再入侵伊朗，而且我們承認伊朗所有國際權利』」。阿瑞夫還說，「我們將拭目以待！」

華爾街日報指出，阿雷夫上述聲明與美國總統川普先前對伊朗的說法用語雷同。川普曾稱，伊朗正被打得落花流水，正「乞求」達成協議。

另據路透30日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里說，伊朗並未和美國直接談判，只有透過中間方轉達訊息，且伊朗收到的停火提議內容大多「不切實際、不合理且過分」。

川普29日才在空軍一號受訪聲稱，伊朗已同意美國15點停戰方案的「大部分條件」，美伊正就這項方案達成共識，透過直接和間接接觸，預期雙方很快達成協議。

路透 荷莫茲海峽 美國 以色列 伊朗

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