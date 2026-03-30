伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

以色列媒體26日引述消息人士報導，以軍攻擊伊朗南部的阿巴斯港（Bandar Abbas）時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）陣亡。英國BBC報導，伊朗30日證實湯西里死訊。

IRGC在伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發布聲明說，湯西里當時正在「組織部隊加強島嶼和海岸防衛」，最後「傷重不治」。聲明表示，儘管湯西里近日缺席，IRGC海軍「仍對荷莫茲海峽施加沉重打擊並保持決定性控制」，還誓言「不徹底消滅敵軍絕不罷休」。

湯西里是IRGC最資深指揮官之一，參與監督船隻通過荷莫茲海峽行動。他生前曾在社群媒體X帳戶表示，「任何與侵略伊朗勢力有關船隻都無權通過荷莫茲海峽」。

湯西里過去也曾多次發表反美國和以色列言論。伊朗2019年於荷莫茲海峽附近擊落美軍偵察無人機後，他與其他IRGC指揮官都遭美國財政部制裁。