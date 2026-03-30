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伊朗戰爭未止 沙烏地稱攔截5枚彈道飛彈
沙烏地阿拉伯國防部於社群媒體平台X發布簡短聲明說，其部隊偵測並攔截5枚鎖定該國東部省份的彈道飛彈，但未提及飛彈來源。
自2月底爆發伊朗戰爭以來，沙烏地阿拉伯與其他波斯灣國家屢遭伊朗飛彈和無人機襲擊；這場戰事已邁入第二個月。
此外，法新社影像服務AFPTV畫面顯示，以色列今天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊發布撤離警告後，這個區域隨後受到空襲。
自以色列3月初開始密集攻擊黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）以來，多數居民已撤離貝魯特南郊。AFPTV畫面顯示，這個區域冒出陣陣濃煙。
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