快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭未止 沙烏地稱攔截5枚彈道飛彈

中央社／ 利雅德/黎巴嫩30日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯國防部於社群媒體平台X發布簡短聲明說，其部隊偵測並攔截5枚鎖定該國東部省份的彈道飛彈，但未提及飛彈來源。(示意圖／路透)
沙烏地阿拉伯國防部於社群媒體平台X發布簡短聲明說，其部隊偵測並攔截5枚鎖定該國東部省份的彈道飛彈，但未提及飛彈來源。(示意圖／路透)

沙烏地阿拉伯國防部於社群媒體平台X發布簡短聲明說，其部隊偵測並攔截5枚鎖定該國東部省份的彈道飛彈，但未提及飛彈來源。

自2月底爆發伊朗戰爭以來，沙烏地阿拉伯與其他波斯灣國家屢遭伊朗飛彈和無人機襲擊；這場戰事已邁入第二個月。

此外，法新社影像服務AFPTV畫面顯示，以色列今天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊發布撤離警告後，這個區域隨後受到空襲。

自以色列3月初開始密集攻擊黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）以來，多數居民已撤離貝魯特南郊。AFPTV畫面顯示，這個區域冒出陣陣濃煙。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

中東戰事波及黎巴嫩　聯合國維和士兵遇襲喪命

中東戰爭第30天／伊朗斷網滿30天 最新發展一次看

葉門青年運動第2度朝以發射飛彈 中東戰局升溫

美伊衝突擴大 葉門叛軍參戰飛彈襲擊以色列 紅海航道也告急

相關新聞

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

中東爆發第三次波灣戰爭，區域主要產油國出口大受打擊，英國經濟學人29日引述熟悉伊朗石油帳務的人士披露，這波戰事唯獨伊朗逆勢獲利，目前每天石油銷售收入接近戰前2倍，原油與石油產品日出口量仍達240萬至280萬桶，其中約150萬至180萬桶原油。這個數字相當於去年平均水準，甚至可能更高，而且現在賣價也高出許多。

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

以色列媒體26日引述消息人士報導，以軍攻擊伊朗南部的阿巴斯港（Bandar Abbas）時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）陣亡。英國BBC報導，伊朗30日證實湯西里死訊。

俄羅斯遭爆1舉動不尋常！疑助攻伊朗炸爛美軍「空中之眼」

伊朗27日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地，除造成至少24名美軍受傷、若干加油機受損外，還重創1架E-3「哨兵」空中預警機。烏克蘭總統澤倫斯基28日向 NBC News透露，根據烏方情資簡報，俄羅斯衛星曾在攻擊前3度拍攝該基地；按烏方經驗，這類反覆拍攝通常是攻擊前兆，也使外界懷疑伊朗背後可能獲得俄方提供的關鍵衛星情資。

美軍中東兵力破5萬！川普醞釀伊朗地面行動 美國特種作戰慘痛歷史曝光

美國總統川普升高對伊朗行動，美軍目前在中東部署超過5萬兵力，比戰前多出1萬人，引發外界揣測特種作戰部隊可能執行奪取哈格島或伊朗濃縮鈾等行動。此舉令外界聯想到美軍過去特種作戰的慘痛教訓。1980年美軍對伊朗執行「鷹爪行動」，不僅未能達成目標營救人質，反而造成8名美軍陣亡；1993年索馬利亞任務則因黑鷹直升機遭擊落演變為激烈巷戰，造成近20名美軍陣亡。

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

伊朗戰爭未止 沙烏地稱攔截5枚彈道飛彈

沙烏地阿拉伯國防部於社群媒體平台X發布簡短聲明說，其部隊偵測並攔截5枚鎖定該國東部省份的彈道飛彈，但未提及飛彈來源

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。