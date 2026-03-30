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伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

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外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘貨船11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。路透
一艘貨船11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。路透

中東爆發第三次波灣戰爭，區域主要產油國出口大受打擊，英國經濟學人29日引述熟悉伊朗石油帳務的人士披露，這波戰事唯獨伊朗逆勢獲利，目前每天石油銷售收入接近戰前2倍，原油與石油產品日出口量仍達240萬至280萬桶，其中約150萬至180萬桶原油。這個數字相當於去年平均水準，甚至可能更高，而且現在賣價也高出許多。

此外，伊朗石油目前逾90%流向中國大陸，伊朗也已重整石油銷售與金流運作模式，更能抵禦空襲與制裁；如今大部分石油收益流向伊斯蘭革命衛隊（IRGC），中國則協助這筆資金持續流動，讓德黑蘭得以把戰爭資金深藏亞洲。

經濟學人指出，伊朗石油生意靠3條運作鏈： 銷售網絡、航運體系、影子銀行。

首先是分散式銷售網絡。伊朗石油出口名義上由國營的伊朗國家石油公司（NIOC）負責，但實際運作遠比表面分散。由於伊朗長期缺乏強勢貨幣，原油本身已成為政權內部可直接變現的資產，從外交部、警察體系到部分宗教基金會，都能分得原油配額，自行透過各自管道出售。

多名伊朗消息人士指出，這些配額背後實際由約20名權貴寡頭操盤，他們憑藉私人網絡將原油轉為現金。這些權貴多半與革命衛隊有關。

船舶追蹤公司Vortexa分析師李艾瑪（Emma Li）認為，近來伊朗石油出口成長，背後主要推手正是同時掌握自有油田的革命衛隊。現任伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaee）之子與女婿，據稱也經手大量原油買賣；革命衛隊旗下「聖城部隊」（Quds Force）更控制伊朗25%的原油產量。

第2條運作鏈是革命衛隊掌控的海運通道荷莫茲海峽。一名消息人士透露，船隻出港前須先把貨物、船員與目的地等資料交由中間人通報革命衛隊，經審核後取得通行密碼，接近荷莫茲海峽時再以無線電回報，獲准後由革命衛隊小艇護送通過，且多半沿伊朗海岸狹窄航道前進，便於查驗與控管。

根據全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List），部分油輪還被要求繳納數百萬美元通行費。為避免碰撞，這些船隻會短暫開啟應答器；等進入印度洋後，又會再度關閉。

第3條運作鏈是地下金融網絡。經濟學人提到，這些油輪的終點幾乎總是中國，買家主要是中國山東一帶約100家民營小型煉油廠。這些買家支付油款時，通常不是匯入伊朗官方正式帳戶，而是先進入中國本土或香港小型銀行開設的臨時信託帳戶，帳戶背後多半是中國人代辦設立的空殼公司，之後再透過多層帳戶與空殼公司層層轉移，以規避制裁與追查。

部分款項留在中國，用於支付伊朗進口貨款，其餘再轉往其他國家。這種高度分散、反覆轉手的模式，讓伊朗即使在戰時與制裁壓力下，仍能維持石油出口與資金流動。

德黑蘭 荷莫茲 革命衛隊 以色列 伊朗 美國

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