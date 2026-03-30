國際原子能總署：伊朗重水廠遭以軍空襲 目前停運
聯合國國際原子能總署今天表示，伊朗洪達卜的重水生產廠在遭到以色列軍方空襲後，目前已無法運作。
法新社報導，以色列軍方本月27日宣布，對伊朗中部阿拉克（Arak）一座重水廠發動空襲，並稱該工廠是「生產核武原料鈽的關鍵設施」。
國際原子能總署（IAEA）今天根據對衛星影像的獨立分析指出，位於洪達卜（Khondab）的重水生產廠「嚴重受損，目前已無法運作」。伊朗27日曾通報該重水廠遇襲。
洪達卜位於阿拉克附近，前述重水設施常以阿拉克或洪達卜稱呼，兩地均位處伊朗中央省（Markazi）。
國際原子能總署補充道：「該設施未存放任何已申報的核原料。」
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