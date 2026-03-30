國際原子能總署：伊朗重水廠遭以軍空襲 目前停運

衛報報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）28日要求美國，須在德黑蘭時間30日中午前（台灣時間同日下午4時30分）正式譴責美以轟炸伊朗2所大學。美國駐伊拉克首都巴格達大使館29日發出警告，指伊朗及其代理人可能鎖定當地與美國有關的大學等目標，並要求境內美國公民立即撤離。在台灣時間中午12時，距離伊朗攻擊學校的最後期限不到5小時。

2026-03-30 11:47