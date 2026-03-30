巴基斯坦斡旋美伊會談 川普讚伊朗新領導層「理性」

在巴基斯坦準備斡旋美國與伊朗會談之際，美國總統川普今天表示，雙方已展開「直接與間接」接觸，並稱伊朗新領導層「相當理性」。

路透社報導，川普今天發表上述談話前，作為德黑蘭與華府中間人的巴基斯坦表示，正準備在未來幾天主辦「有意義的會談」，以結束這場持續了一個月的戰爭。

川普搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回華府途中對記者說：「我認為我們會和他們達成協議，我相當確定，但也有可能不會。」

川普表示，在對伊朗發動攻擊、擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和多名高層官員後，他認為美國已達成讓德黑蘭政權更迭的目標，他也兩度表示，伊朗新領導層「看起來相當理性」。

哈米尼命喪空襲後，伊朗專家會議選擇哈米尼（AliKhamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）接替已故父親成為最高領袖。

這場戰爭已蔓延整個中東，造成數以千計人喪命，並對能源供應造成前所未見的衝擊，拖累全球經濟。

巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）表示，區域各國外長今天在會談中討論如何儘快結束戰爭，以及在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行美伊會談的可能性。

他說：「巴基斯坦很榮幸將在未來幾天主辦並促成雙方展開有意義的會談，以全面且持久地解決當前衝突。」目前尚不清楚美國與伊朗是否同意與會。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）稍早指控美國一面釋出談判訊號，一面又策劃發動地面入侵。他表示，假如美軍部署地面部隊，伊朗將予以回應。

他向全國人民表示：「只要美國試圖迫使伊朗投降，我們的回應是絕不接受任何羞辱。」

美國戰爭部已向中東增派數以千計軍人，讓川普具備發動地面攻勢的選項。

一名以色列官員表示，在華府與德黑蘭展開任何可能的談判前，以色列無意減少對伊朗的攻擊，並將持續打擊其所謂的軍事目標。