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俄羅斯遭爆1舉動不尋常！疑助攻伊朗炸爛美軍「空中之眼」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗27日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地，重創1架E-3「哨兵」空中預警機。法新社
伊朗27日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地，重創1架E-3「哨兵」空中預警機。法新社

伊朗27日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地，除造成至少24名美軍受傷、若干加油機受損外，還重創1架E-3「哨兵」空中預警機。烏克蘭總統澤倫斯基28日向 NBC News透露，根據烏方情資簡報，俄羅斯衛星曾在攻擊前3度拍攝該基地；按烏方經驗，這類反覆拍攝通常是攻擊前兆，也使外界懷疑伊朗背後可能獲得俄方提供的關鍵衛星情資。

澤倫斯基在卡達受訪表示，他百分之百確信，俄國正向伊朗提供衛星影像，協助伊朗鎖定美軍在中東各地的部隊。

根據烏方簡報，俄國衛星曾於3月20日、3月23日及3月25日拍攝蘇爾坦王子空軍基地。按照烏軍經驗，俄國數日內反覆拍攝設施，通常是規畫攻擊的跡象。

他說：「我們知道，他們如果拍一次是在準備，拍第二次似乎是模擬，第三次就代表一兩天內會發動攻擊。」不過，這份簡報未附上俄羅斯衛星影像的證據，也未說明烏克蘭如何得知此事，NBC News無法獨立核實。

NBC News 3月稍早曾引述4名知情人士報導，俄國正向伊朗提供有關中東美軍位置的情報。俄國外交部長拉夫羅夫26日受訪法國媒體曾駁斥，但表示，根據俄伊雙方長期軍事同盟關係，莫斯科確實已向伊朗提供軍事裝備。

E-3可追蹤數百公里外的飛彈及飛機，軍事分析家說，它能提供即時戰場資訊，便於指管作戰與協調友軍航空器。

有前Ｆ-16戰機飛官說，Ｅ-3和空中戰場管理人員就像俯視戰局的「空中之眼」。美國智庫史汀生中心研究員格里科說，E-3損毀是重傷，恐影響美軍對戰場態勢的掌握與指揮，甚至錯失打擊伊軍機會。

衛星 烏克蘭 俄國 以色列 伊朗 美國

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