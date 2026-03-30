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美軍中東兵力破5萬！川普醞釀伊朗地面行動 美國特種作戰慘痛歷史曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國中央司令部公布影片，可見馳抵中東的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦上陸戰隊人員。美聯社
美國中央司令部公布影片，可見馳抵中東的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦上陸戰隊人員。美聯社

美國總統川普升高對伊朗行動，美軍目前在中東部署超過5萬兵力，比戰前多出1萬人，引發外界揣測特種作戰部隊可能執行奪取哈格島或伊朗濃縮鈾等行動。此舉令外界聯想到美軍過去特種作戰的慘痛教訓。1980年美軍對伊朗執行「鷹爪行動」，不僅未能達成目標營救人質，反而造成8名美軍陣亡；1993年索馬利亞任務則因黑鷹直升機遭擊落演變為激烈巷戰，造成近20名美軍陣亡。

紐約時報引述美國軍方官員透露，美軍目前在中東部署超過5萬兵力，比戰前多出1萬人。這項布署正值川普評估是否對伊朗展開地面行動。

5萬這個數字尚未納入五角大廈上周下令約2000名第82空降師傘兵前往中東，以及部署在航空母艦「福特號」上的4500人。福特號因接連發生事故，3月23日撤出中東並於27日抵達克羅埃西亞。

一名美國軍方官員指出，通常情況下，美軍在中東各地基地與艦艇上部署約4萬人，分散在沙烏地阿拉伯、巴林、伊拉克敘利亞、約旦、卡達、阿拉伯聯合大公國與科威特等地。

這名軍方官員表示，這批陸軍傘兵的部署地點並未對外公開，但他們將位於可打擊伊朗的距離內。這些傘兵可能執行奪取伊朗石油出口樞紐哈格島的任務。

但軍事專家警告，即使兵力達到5萬人，其中許多人仍在海上，如此規模對任何重大地面行動而言都偏少。伊朗面積接近美國本土的1/3，人口約9300萬。軍事專家指出，若只有5萬兵力，要拿下伊朗這樣一個幅員遼闊、情勢複雜且擁有武裝力量的國家，更不用說長期控制，根本不可行。

以色列自2023年10月對加薩展開行動時，曾動用超過30萬兵力。2003年美國主導入侵伊拉克的聯軍，在行動開始時兵力也接近25萬人。

CBS News報導，美國過去曾多次執行高風險特種作戰，最終卻以災難收場。

1979年伊朗革命推翻美國支持的巴勒維國王，何梅尼掌權後，美伊關係迅速惡化。隔年，激進分子闖入美國駐德黑蘭使館，挾持66人，美方隨即發動「鷹爪行動」（Operation Eagle Claw），試圖營救其中長期被扣押的53名人質。

行動在伊朗境內沙漠集結點「沙漠一號」（Desert One）受阻，該地原為部隊會合與補給據點，卻因機械故障與沙塵暴被迫中止；撤離過程中直升機相撞釀災，任務宣告失敗，不僅未救出人質，還造成8名美軍喪生。

13年後，1993年，美國特種部隊在索馬利亞首都摩加迪休執行任務，原本計畫迅速逮捕軍閥艾迪德（Mohamed Farrah Aidid）手下幹部並撤離，但行動過程中兩架黑鷹直升機遭擊落，部隊被困市區，與武裝民兵爆發激烈巷戰，最終造成18名美軍喪生。這場慘敗的行動後來被稱為「黑鷹計畫」（Black Hawk Down），成為美國軍方與國安高層難以磨滅的創痛。

中東 敘利亞 伊拉克 以色列 伊朗 美國

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