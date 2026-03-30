伊朗全國連續斷網30天 數百萬人戰火中與世隔絕

伊朗全國網路斷訊截至今天已進入連續第30天。自與美國及以色列對伊朗開戰以來，數百萬民眾在通訊與資訊獲取方面被迫中斷，陷入與世隔絕的困境。

網路監測組織NetBlocks今天在社群平台X上表示：「伊朗的網路封鎖現已進入第30天，這項全國性的審查措施在持續696小時後，進入了第5週。」

法新社報導，儘管支援本地通訊應用程式、銀行平台和其他服務的國內內部網路仍在運作，但對全球網際網路的存取已受到嚴重限制。

許多伊朗人幾乎別無選擇，只能依賴國家控制的平台和昂貴的替代方案來與親人保持聯繫。

德黑蘭的行銷經理阿西亞（Arshia）說：「沒有網路真的非常困難。當連外國電視頻道都因訊號干擾而被切斷時，除了國營電視台，我們無法接觸到任何新聞。」

37歲的他補充說：「我們透過電話從朋友和家人那裡獲得最新消息，但這非常困難，我們持續處於壓力之下。」

他表示：「我們現在最大的擔憂是，他們可能根本不會重新連接網路，我們最終可能會變得像北韓一樣。要抱持希望真的很難。我們現在唯一能做的就是全家人花所有時間待在一起。」

33歲的民間企業員工瑪麗安（Maryam）表示，斷網的最初幾週尤其困難。

她說：「戰爭剛開始時非常艱難。除了打電話，我無法與在另一個城市的家人取得任何聯繫。」

「現在我們使用一款伊朗的通訊應用程式，可以進行視訊通話。雖然不是很好，但在這段可怕的時期裡，還算能應付。」

27歲的服裝銷售員米拉德（Milad）說，他一直很難與國外的親戚保持聯繫。

他說：「我的家人住在土耳其，我沒有辦法在網路上與他們溝通…我必須打國際直播電話，這非常昂貴，所以我很少能聽到他們的消息。」

這些限制也限縮了資訊取得的管道，使用者基本上被侷限在國內平台和本地媒體，只能獲得事件的部分樣貌。

伊朗過去在動盪時期也曾實施斷網，包括1月全國抗議期間的數週，以及6月與以色列進行12天戰爭期間。

繼1月的動盪後，網路存取曾部分恢復，儘管仍受到嚴格過濾和限制，但在當前戰爭於2月28日爆發後，網路又再次被大規模中斷。