伊朗報復美國中東分校倒數5小時！美使館急令公民撤離 可能遇襲目標曝

衛報報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）28日要求美國，須在德黑蘭時間30日中午前（台灣時間同日下午4時30分）正式譴責美以轟炸伊朗2所大學。美國駐伊拉克首都巴格達大使館29日發出警告，指伊朗及其代理人可能鎖定當地與美國有關的大學等目標，並要求境內美國公民立即撤離。在台灣時間中午12時，距離伊朗攻擊學校的最後期限不到5小時。

巴格達美國使館29日在社群媒體X發文指出，伊朗及其代理人可能進一步在伊拉克各地對與美國有關的目標發動攻擊，包括外交設施、大學、企業、能源基礎設施及其他地點。

貼文寫道：「伊朗及其代理勢力曾攻擊外國人經常出入的商業機場與飯店，可能試圖綁架美國人。」

根據貼文，在巴格達、蘇萊曼尼亞（Sulaymaniyah）伊拉克庫德族自治區城市杜胡克（Dohuk）等地的大學，以及其他「被認為與美國有關的校區」，可能淪為遇襲目標。

另一方面，稍早之前，以色列新消息報電子媒體Ynet報導，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）透過官媒放話稱，伊朗正處於一場「重大的世界大戰」，對敵國的飛彈攻勢不會停下。

加利巴夫指控美國一面對外釋出談判與對話訊號，一面暗中準備發動地面攻擊。他警告，美方若誤判情勢，將付出代價，因為伊朗部隊「正等著美國人進來」。

卡利巴夫強調，伊朗軍事行動不會停下來，稱「我們的發射持續進行，我們的飛彈不會停止」，而且伊朗的決心只會越來越強。

他也提到伊朗在區域內支持的武裝勢力，稱黎巴嫩真主黨已成為抵抗陣線中「重要且有效的一部分」，伊拉克武裝力量「正在英勇作戰」，葉門青年運動則為整體行動「注入新的生命」。

卡利巴夫進一步表示，伊朗已為一條「漫長、艱難且複雜」的道路做好準備，並揚言這場戰爭若未以勝利收場，伊朗不會罷手，也不會讓敵人毫無代價離開。

他說，伊朗必須藉由展現自身力量，讓這場戰爭成為任何侵略者的教訓。