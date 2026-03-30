中東戰爭第30天／伊朗斷網滿30天 最新發展一次看

中東戰爭進入第30天，由於中東戰爭看似無結束跡象，導致國際油價再次上漲，日韓股重挫；伊朗全國網路被切斷已持續30天。

以下是法新社彙整中東戰爭的最新事態發展。

● 美以動向

美國總統川普表示，美國與以色列的戰事已在伊朗實現「政權更替」。他說：「我們現在面對的對象，與以往任何人曾打交道的對象都不一樣，這是一群完全不同的人。因此，我會認為這就是政權更替。」

以色列國會通過2026年度預算案，其中包括約100億美元的新增軍費開支，使該國國防預算總額達到約450億美元。

以色列軍方表示，已對伊朗首都德黑蘭境內的多處目標發動新一輪空襲。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已下令軍方「進一步擴大」在黎巴嫩的安全區域。

● 伊朗動向

伊朗能源部表示，在遭到所謂的「電力工業設施襲擊」後，首都德黑蘭電力供應一度中斷。

位於伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）的一所大學表示，該校遭到美以聯軍空襲，這已是自戰爭爆發以來第2次遇襲。

伊朗全國網路中斷已持續30天，自戰爭爆發以來，數百萬民眾被切斷資訊與通訊管道。

伊朗革命衛隊表示，已對以色列南部一座工業區發射彈道飛彈。法新社現場畫面顯示，一座倉庫在火海後僅剩下一片焦黑殘骸，濃煙翻騰，消防車則強力噴水撲滅火勢。

一名伊朗外交消息人士向法新社表示，儘管伊朗駐黎巴嫩大使已被列為「不受歡迎人物」，並被要求在29日前離境，但他仍拒絕離開。黎巴嫩外交部指控該大使發表的言論「干涉黎巴嫩的內政」。

● 油價股匯動態

美國主要原油基準價格上漲逾3%，再度突破每桶100美元；與此同時，由於中東戰爭仍無結束跡象，布倫特原油價格也攀升至115美元以上。

在亞洲市場開盤僅幾分鐘後，西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價上漲3.50%，達每桶103.13美元。與此同時，倫敦北海布倫特原油上漲2.98%，來到每桶115.93美元。

日股基準日經225指數早盤重挫逾5%，韓國股市基準KOSPI指數跌幅也超過4%。

● 其他國家及組織

科威特電力部表示，伊朗對當地一座發電廠的攻擊造成一名印度籍工人死亡，並導致廠區一棟建築受損。

科威特國防部表示，隨著伊朗持續針對該地區目標發動攻擊，其境內一座軍營遭到襲擊，造成10名士兵受傷。

巴基斯坦表示，已準備好斡旋並主辦美國與伊朗間的「實質性談判」，以結束戰事，並指出和平努力獲得聯合國與中國等支持。此外，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其的外交部長也已在伊斯蘭馬巴德會晤。

黎巴嫩日為3名在南部遭以軍襲擊身亡的記者舉行葬禮。以色列軍方表示，發動此次襲擊是為了暗殺真主黨（Hezbollah）旗下「艾瑪納頻道」（Al ManarTV）記者舒艾布（Ali Shoeib）。以方在未提供證據的情況下，指控他具備真主黨特務身份。

卡達新聞頻道「阿拉比電視台」（Al Araby）表示，以色列發射的飛彈擊中位於德黑蘭的辦公大樓，造成建築物毀損。根據伊朗紅新月會（Red Crescent）的消息，此次襲擊造成10人受傷。