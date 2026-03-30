伊戰殃及海灣國家 恐自美國撤資？

海灣國家過去幾年來，一直在努力擺脫對石油經濟的依賴，實現經濟多元化，其中數位經濟，尤其是人工智慧是重點中的重點，據估計中東地區的IT支出將在2025年突破1550億美元，並在2026年進一步上升至約1690億美元。

但是伊朗戰事，嚴重的打亂了海灣國家的計畫，伊朗的飛彈與無人機攻擊，不僅嚴重衝擊波灣地區的旅遊業與房地產業，數位產業更是被直接攻擊的目標；戰爭開始幾天後，亞馬遜位於阿聯和巴林的3個資料中心，都在無人機襲擊中受損。伊朗也公布了一份由美國公司營運的辦公室和基礎設施清單，這些都被視為潛在目標，包括Google、微軟(Microsoft)、Palantir、IBM、輝達和甲骨文。

如今雖傳出美國與伊朗已開始談判的消息，但已遭戰火摧殘的油氣基礎建設百廢待舉。縱是財富傲人的海灣國家也需要相當時間的休養生息，才能重回戰前水準，尤其若這些國家開始撤回投資，轉而專注於國防，全球經濟都會遭到波及，美國更是首當其衝，因此它們在戰後的投資去向，已成市場最關注的議題。

海灣國家是指構成波斯灣合作理事會的六個國家：沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、阿曼、巴林；它們對美股的投資約占總體美股市值65兆美元市場的1%，對美國私募股權的投資約為4200億美元，在美國另類投資領域投入約1860億美元，高度集中於人工智慧基礎設施、科技和房地產。

如果海灣國家開始減少投資，可能會損害目前已經很脆弱的股市，並衝擊幾個主要的房地產市場，尤其是邁阿密和紐約；同時對人工智慧泡沫的恐慌心理，起到推波助瀾的效應。

而風險更高的是債券市場：海灣國家共持有約3070億美元的美國公債和債券。如果同時拋售股票和債券，或者即使只是決定停止展期到期國債，都可能衝擊債券市場，並推高殖利率。

更高的殖利率意味著，美國財政部、企業和個人的借貸成本上升，反過來，更高的借貸成本最終可能導致股市下跌，這就是川普2025年放棄加徵關稅、今年初在格陵蘭問題上讓步的原因：當時國債殖利率突然上升和美元暴跌，讓向來只關注股市的川普不得不收手。

過去幾年，海灣國家的資金涉及美國各領域。最近的例子是，海灣主權財富基金支持美國娛樂公司派拉蒙收購競爭對手華納兄弟，去年川普總統訪問中東後，更高調地宣布獲得沙烏地阿拉伯、阿聯酋和卡達累計3兆美元的投資承諾。

如今市場已經傳出轉變的消息：《金融時報》報導，由於戰爭帶來的經濟壓力，有三個較大的海灣國家正在重新評估其在美國的投資承諾，畢竟3兆美元承諾，基本上只不過是「意向」。

海灣國家如今要重建經濟，恐將需要收回資金；若要撤出美國，拋售美國債券和股票，必須將美元兌換成外幣，而拋售美元會壓低美元匯率。因此，當出現國債殖利率上升而美元貶值的現象時，就可以判定有不少資金正在轉移出美國。一旦出現這種資本外流，其可怕程度遠遠超過單純的股市下跌，美國經濟將承受嚴重的後果。

不過海灣地區大多數主權財富基金，目前仍在觀望，一方面忌憚美國政府的反應，另一方面則是希望戰爭能夠短期內收場，但由於重要的油氣基礎設施遭到破壞，這些主權基金可能在戰後調整支出重點：包括增加對戰略糧食儲備或替代出口管道等韌性基礎設施的投資，以及增加政府在重建、國防和安全方面的支出。

對美國而言，海灣國家的實力還不用說是拋售資產，只要威脅不買進資產，不做出任何新的投資承諾，就可能會對美國經濟造成嚴重衝擊了。