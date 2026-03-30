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簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

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川普擬採軍事行動奪取伊朗鈾 專家：恐延長中東戰事

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

根據美國官員，總統川普正衡量一項軍事行動，計劃從伊朗提取近1000磅鈾，這是個複雜且高風險的任務，美軍可能因此需在伊朗境內停留數天甚至更久。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，官員表示，川普尚未決定是否下達命令，並補充說他正在考量美軍面臨的危險。不過，官員指出，川普基本上對此構想持開放態度，因為這可能有助於達成他永久防止伊朗製造核武的核心目標。

根據知情人士，川普也鼓勵幕僚向伊朗施壓，要求伊朗同意交出核材料，作為結束戰爭的條件。川普在與政治盟友談話時明確表示，伊朗不能保有這些材料。他也曾討論過，若伊朗拒絕在談判桌上讓步，將不惜動用武力加以奪取。

巴基斯坦、土耳其和埃及已在美伊之間展開斡旋，但華府與德黑蘭至今仍未就結束戰爭進行直接談判。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「五角大廈的職責是做好準備，以便為三軍統帥提供最大的選擇空間，這並不代表總統已經做出決定。」五角大廈對此未予置評，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人也婉拒回應。

在去年6月以色列和美國對伊朗發動一連串空襲之前，據信伊朗擁有超過400公斤濃度60%的高濃縮鈾，以及近200公斤濃度20%的可裂材料，後者能極易轉化為濃度90%的武器級鈾。

國際原子能總署（International Atomic EnergyAgency）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，他認為這些鈾主要存放在美國與以色列去年6月空襲的3處地點其中兩處，分別是伊斯法罕（Isfahan）核設施的地下通道，以及納坦茲（Natanz）的庫存地點。專家指出，伊朗擁有濃縮鈾的離心機，並具備建立新地下濃縮設施的能力。

知情人士表示，川普以及至少部分盟友私下認為，有可能透過精準行動奪取這些核材料，此舉不會大幅延長戰爭時間線，且仍可讓美國在4月中旬前結束衝突。

川普已向親信表示，他不希望陷入一場持久戰。部分高級幕僚也急於讓他將重心轉向其他事務，包括即將到來的期中選舉。目前民調顯示，共和黨可能面臨重大挫敗。

前美國軍官與專家指出，任何試圖以武力奪取鈾的行動都將既複雜又危險，這在川普所下達的命令中，堪稱挑戰性最高的行動之一。這項潛在行動極可能引發伊朗報復，且可能使戰事延長，遠超出川普團隊公開提出的4到6週期限。

美軍部隊屆時需飛往目標地點，且極可能面臨伊朗地對空飛彈與無人機的攻擊。抵達現場後，作戰部隊必須先確保周邊安全，以便工程人員操作挖掘設備，在瓦礫殘骸中搜尋，並檢查有無地雷或陷阱。

提取這些核材料很可能需要由受過專門訓練，可在衝突區移除放射性物質的精銳特種作戰部隊執行。

高濃縮鈾可能存放在約40至50個類似潛水氣瓶的特殊鋼瓶中，需要放入運輸容器以防意外。哥倫比亞大學（Columbia University）高級研究學者、前伊朗核談判代表內菲夫（Richard Nephew）表示，這可能需要數輛卡車運輸。

專家表示，除非已有機場可用，否則必須先建立一座臨時機場，才能將運送設備運入並將核材料運出。整個行動預計需要數天甚至長達一週才能完成。

美軍 中東戰事 以色列 伊朗 美國

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