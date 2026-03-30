以色列批准2026預算 避開提前選舉風險

以色列國會發言人在今天清晨的聲明中表示，國會已批准2026年國家預算。隨著以色列與美國對伊朗的聯合戰爭持續進行，此舉讓總理尼坦雅胡政府得以避開提前大選。

路透社報導，這項以國防支出為重點、總額達6990億謝克爾（shekel）的預算是在戰爭持續一個月後通過。目前以色列也正與真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩作戰，戰爭對經濟的成本約為每週16億美元。

若預算未能通過，很可能在90天內觸發提前大選，而目前民調顯示尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能會在選舉中失利。

原定選舉在10月底舉行，但具體日期尚未確定。尼坦雅胡表示，選舉可能提前至9月舉行。

這項預算在最後關頭通過，消除了以色列金融市場與經濟的一大不確定因素。

由於額外增加320億謝克爾的國防支出，預算赤字目標上調至約占國內生產毛額（GDP）的5%。

這也提高了通膨壓力的可能性，同時將持續阻礙回歸審慎財政政策，並限制進一步降息的空間。