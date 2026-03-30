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伊朗內鬨？ 總統、革命衛隊爭主導權 傳招募12歲娃娃兵
海外波斯語電視台伊朗國際28日引述伊朗消息來源報導，德黑蘭政權出現分裂，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）近日就與美以交戰所導致的經濟與社會衝擊，和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）發生衝突。
根據總部位於倫敦的伊朗反對派媒體伊朗國際（Iran International），裴澤斯基安批評伊斯蘭革命衛隊升高區域緊張局勢、攻擊鄰近國家的做法，並警告這些行動恐對伊朗經濟帶來長期影響。
報導還寫道，裴澤斯基安要求，關於戰爭的行政決策應由伊朗政府主導而非IRGC，但未獲瓦希迪接受。
作為回應，IRGC批評裴澤斯基安未能在當前戰爭爆發前推動結構性改革，以解決體制內諸多問題。
以色列新消息報網站（Ynetnews）報導，在本月7日發布的影片中，裴澤斯基安為伊朗武裝部隊對鄰國「隨意開火」致歉，並指示停止這類行動。但不久後攻擊仍持續進行。
不具名消息人士透露，裴澤斯基安曾警告若不停火，伊朗經濟可能在幾周內崩潰。
伊朗國際指出，伊朗國內食品價格不僅逐日飆升，漲勢甚至能以每小時計算，部分主食的價格已較戰前上漲至少50%。
同時，網路中斷導致多項服務停擺，工廠及生產設施面臨原物料極度不足，全國行政體系運作也嚴重受阻。
伊朗國際也引述多位伊朗政府公務員的消息報導，過去3個月來，許多員工的薪資和福利未能穩定發放。
革命衛隊官員告訴當地媒體稱，該國安全部隊正招募年僅12歲的孩童在首都德黑蘭駐守檢查站並執行其他任務，但此舉恐違反聯合國兒童權利公約。中央社引述法新社報導，德黑蘭各地出現許多檢查站，當地居民指稱，其中部分哨站有身穿便衣的青少年，他們還手持機槍。
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