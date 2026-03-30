伊朗飛彈攻擊以色列 中資旗下化工廠區起火無傷亡

以色列殺蟲劑製造商安道麥（ADAMA）表示，位於南部的馬克西姆（Makhteshim）工廠，今天疑遭伊朗飛彈或攔截後破片擊中，廠房所在工業區發生火災，但未有人員傷亡。

路透社報導，安道麥屬於中國化工擁有的先正達（Syngenta Group）集團，它表示目前尚不清楚工廠受損程度。

以色列消防與救援部門表示，在伊朗飛彈攻擊後，南部一處設有多座化工與工業設施的工業區發生火災，可能是遭攔截飛彈的破片所引發。

當局投入34支消防隊滅火，同時呼籲民眾遠離內歐特霍瓦夫（Ne'ot Hovav）工業區，因為現場有著「危險物質」。工業區800公尺以外，目前並無公共安全危險。

消防部門發布的現場影像顯示，大量火球與濃厚黑煙竄入雲端，消防人員持續阻止火勢蔓延。

消防部門表示情況目前已受控制。畫面顯示有一棟建築已完全毀損，消防人員仍在現場撲滅殘火與降溫，防止復燃。

稍早，以色列軍方表示偵測到伊朗發射飛彈。

以色列今天遭到多波攻擊，在南部火災發生前，沒有即時損害或傷亡通報。

內奧特霍瓦夫距離以色列南部最大城市俾什巴（Beer Sheva）約13公里，附近設有多個以色列軍事基地。

伊朗飛彈上週末曾擊中南部城市阿拉德（Arad）與狄莫納（Dimona），造成數十人受傷。這是美國與以色列攻擊伊朗以來，以色列境內傷亡最嚴重的攻擊之一。