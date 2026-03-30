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川普：已拿下「川普海峽」！2500陸戰隊壓境中東 伊朗嗆等著燒死美軍
美國總統川普29日宣稱，美國已掌控荷莫茲海峽，而伊朗「正在乞求」達成協議。同日，巴基斯坦表示近日將舉行美伊會談討論停火，華府和德黑蘭尚未證實出席，且不清楚會是直接對話或間接接觸。
川普29日受訪以色列第14頻道（Channel 14）表示，美國掌控荷莫茲海峽的行動「已經在發生」，他並把這條水道稱為「川普海峽」（Strait of Trump）。他還說相信伊朗「正在乞求」達成協議，稱任何一個像伊朗這樣被摧毀殆盡的國家都會尋求談判。
美聯社報導，美國中央司令部28日證實2500名陸戰隊成員馳抵中東，傳出美國即將對伊朗展開地面行動。對此，伊朗國會議長卡利巴夫29日批評在巴基斯坦舉行的會談只是幌子。
根據伊朗官媒，卡利巴夫表示，伊朗部隊「正等待美軍地面部隊到來，將其燒成灰燼，並永久懲罰其區域盟友」。
伊朗也威脅攻擊美國與以色列在中東的「指揮官與政治官員」的住家。伊朗官媒引述軍方聯合指揮部發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）說法指出，此舉是回應「伊朗人民在多座城市的住宅遭到攻擊」及其他「惡意行動」。
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