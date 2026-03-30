聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦稱主辦美伊會談 伊朗警告將美地面部隊燒成灰

中央社／ 伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導

巴基斯坦今天宣布，將會很快主辦美國伊朗的會談。不過華府與德黑蘭沒有立即就此回應。針對這場持續一個月的戰爭進行的相關會談將採取直接或間接形式暫不得而知。

美聯社報導，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）與土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯外長在伊斯蘭馬巴德會晤後指出：「巴基斯坦欣見伊朗和美國都對巴基斯坦促成這場會談表達信任。巴基斯坦很榮幸能主辦並協助兩方於接下來幾天展開有意義對話。」預計這些國家的外長明天將再度會面。

巴基斯坦外交部沒有回答提問。憑藉與美國和伊朗均維持相對良好關係，伊斯蘭馬巴德扮演中間人的角色逐漸浮現。巴基斯坦官員曾表示，過去幾週持續低調展開外交行動。

在約2500名受過兩棲登陸訓練的美國陸戰隊員抵達中東後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）稍早表示，在巴基斯坦進行的會談不過是掩人耳目的幌子。根據國營媒體報導，他表示，伊朗部隊「正在等待美軍抵達地面，然後把他們燒成灰燼，並且徹底懲罰他們的區域盟友」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

陸戰隊到位 美擬展開對伊地面戰

美軍會在伊朗展開地面行動？伊朗議長威脅把美軍燒成灰燼

伊朗批美策劃地面攻擊 中東數國赴巴基斯坦磋商局勢

進一步升級！伊朗國會議長：美密謀進攻 伊軍準備應對美軍地面部隊

相關新聞

陸戰隊到位 美國擬展開對伊朗地面戰

美國中央司令部廿八日證實約二五○○名美軍陸戰隊員馳抵中東，華盛頓郵報同日報導，五角大廈正規畫在伊朗展開為期數周的地面行動，此舉將象徵戰事升溫並進入新階段。伊朗廿九日聲稱，已準備好應對美軍地面攻勢。

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

紐時：伊朗調整攻勢 命中率不減反增

紐約時報廿九日分析，美方至今多次強調，伊朗發射無人機與飛彈的頻率已比開戰初期銳減九成。但這種說法可能是將攻擊次數的減少，錯當成戰力下滑。

伊朗下通牒 揚言襲美在中東大學校區

伊朗廿七日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地，不只造成至少廿四名美軍受傷與若干加油機受損，還重創一架Ｅ─三「哨兵」空中預警機。伊朗並警告美國，若不在卅日前譴責美以日前空襲伊朗兩所大學，將回擊美國各大學的中東分校。

葉門叛軍參戰 危及紅海航運

美國與以色列攻擊伊朗滿一個月，伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」廿八日正式參戰，代表戰事進一步升級且出現新戰線。

預告抽身 范斯：美國很快會離開伊朗

美國副總統范斯在廿八日播出的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動播客主持人、右翼網紅強生節目中表明，「我們正在（伊朗）處理事情，（處理完）很快就會離開那裡」；自二月底起對伊朗發動的軍事行動，其目標在於確保美國不必在短短一年內就得重返伊朗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。