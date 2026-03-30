以色列總理宣布 對黎巴嫩南部侵略行動將予擴大

以色列總理尼坦雅胡今天宣布，以色列將擴大對黎巴嫩南部的侵略行動。

美聯社報導，以軍持續打擊伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）之際，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列將擴大他所稱的黎巴嫩「現有安全帶」。

路透社報導，尼坦雅胡今天表示，他已經指示軍方進一步擴大黎巴嫩南部的現有安全緩衝區，誓言要從根本上改變當地的安全態勢。

尼坦雅胡在北方司令部（Northern Command）發布的影片聲明中表示：「我剛剛指示進一步擴大現有的安全緩衝區。我們決心從根本上改變北部局勢。」

他說，這項決定旨在加強以色列在北部邊境的安全態勢。目前以色列北部邊境局勢持續緊張，跨境衝突不斷，外界憂心恐擴大為更廣泛區域衝突。

目前沒有進一步細節。

黎巴嫩官員表示，自從伊朗戰爭爆發以來，該國已有超過1100人在戰鬥中喪生。