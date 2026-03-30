紐時：伊朗調整攻勢 命中率不減反增

紐約時報廿九日分析，美方至今多次強調，伊朗發射無人機與飛彈的頻率已比開戰初期銳減九成。但這種說法可能是將攻擊次數的減少，錯當成戰力下滑。

其實伊朗武器的命中率自二月底開戰初期以來不減反增，自三月十日以來已增加逾一倍，且似乎逐漸摸索出突破以色列防空系統的訣竅。這反映出伊朗並未像美國總統川普所稱的喪失還手能力，反而正調整戰法，持續使敵人付出代價。

美國智庫華盛頓近東政策研究所專家納迪米說，伊朗海空軍被重創，表面上對美國和以色列是重要勝利指標，「但我們都清楚，對伊朗而言，勝利主要指標是能否持續朝以國、波斯灣國家境內與中東的美軍基地發射彈道飛彈與無人機，而他們至今仍能做到」。

納迪米還說，伊朗現在每天仍能發射相當可觀數量的飛彈，約廿至卅枚。一位美國官員說，伊朗很可能仍保有數千架「見證者」無人機及數百枚飛彈。

美國智庫史汀生中心研究員格里科在分析開源資料後說，伊朗命中率有所上升；伊朗不像是已被打垮，反而更像在實戰中持續修正與摸索，且仍有能力造成一定程度的破壞，以推進其設定的戰略目的。

美軍可能把攻擊活動減少誤認為戰力下降。格里科認為，伊朗之所以減少發射飛彈與無人機，可能是因為正在重新部署，而不是因為這些武器已被摧毀。伊朗也可能在放慢攻擊節奏，以便將新的情報、監視與偵察資訊整合進目標選定過程。

伊朗最近不僅打到以色列核設施的門戶，還疑似摸索出突破以色列空防的新方法，即發射搭載集束彈頭的飛彈，而這類武器必須靠昂貴且數量有限的高空攔截系統才能有效壓制。