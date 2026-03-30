伊朗下通牒 揚言襲美在中東大學校區

伊朗廿七日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地，不只造成至少廿四名美軍受傷與若干加油機受損，還重創一架Ｅ─三「哨兵」空中預警機。伊朗並警告美國，若不在卅日前譴責美以日前空襲伊朗兩所大學，將回擊美國各大學的中東分校。

紐約時報引述美國官員報導，上述基地遇襲至少導致兩人重傷，兩架加油機受損。華爾街日報則引述美國和阿拉伯國家官員說，一架Ｅ─三和幾架加油機受損，前者幾乎無法修復。社媒Ｘ未核實的影像顯示有Ｅ─三嚴重受損。伊朗官媒塔斯尼姆通訊社廿九日報導稱，伊朗擊毀該基地一架Ｅ─三。

Ｅ─三可追蹤數百公里外的飛彈及飛機，軍事分析家說，它能提供即時戰場資訊，便於指管作戰與協調友軍航空器。有前Ｆ─十六戰機飛官說，Ｅ─三和空中戰場管理人員就像俯視戰局的「空中之眼」。美國智庫史汀生中心研究員格里科說，Ｅ─三損毀是重傷，恐影響美軍對戰場態勢的掌握與指揮，甚至錯失打擊伊軍機會。

退役美國空軍上校魏納柏說，目前美國空軍的Ｅ─三有限，難以輕易填補。根據華爾街日報報導，最接近的替代機型是美國波音Ｅ─七「楔尾鷹」，單價逾七億美元，短期內恐難以填補。

另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）廿八日指稱，鑒於美以轟炸伊朗兩所大學，因此美國必須在德黑蘭時間卅日中午（台灣時間同日下午四時半）前正式聲明譴責此事，否則將報復美國幾所大學的中東校區，並呼籲這些分校的教職員生及周邊居民盡快撤離校園至少一公里遠。

廿七日深夜至廿八日凌晨，德黑蘭東北部的伊朗科學與科技大學等地傳出遇襲。卡達設有美國德州農工大學與西北大學分校，紐約大學在阿拉伯聯合大公國也有校區。

ＩＲＧＣ廿九日另聲稱以飛彈和無人機，攻擊中東最大鋁業製造商「阿聯全球鋁業」和另一大型鋁製造商「巴林鋁業」工廠，並指控兩家鋁廠與美國有關。兩家遇襲公司證實有幾名員工受傷。中東鋁業產量占全球供應約百分之九。

伊朗官媒報導，美以廿九日聯手轟炸荷莫茲海峽附近伊朗港市哈米爾碼頭，導致五人死亡，四人受傷。美國人權行動者新聞通訊社（ＨＲＡＮＡ）估算，伊朗在截至廿八日的廿四小時內遭逢高達七○一次空襲，造成至少廿四名平民死亡、八十八人受傷。華盛頓郵報廿七日報導，自二月底開戰至三月廿三日已有一四四三名伊朗平民喪生。