陸戰隊到位 美擬展開對伊地面戰

美國中央司令部廿八日證實約二五○○名美軍陸戰隊員馳抵中東，華盛頓郵報同日報導，五角大廈正規畫在伊朗展開為期數周的地面行動，此舉將象徵戰事升溫並進入新階段。伊朗廿九日聲稱，已準備好應對美軍地面攻勢。

負責美軍中東事務的中央司令部說，原駐日本的第卅一陸戰隊遠征支隊成員，已搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵達該司令部責任區，約二五○○名海軍官兵隨行，暫不清楚將執行何種任務。該艦另攜帶運輸機、戰機及兩棲攻擊資產。此外，兩棲攻擊艦「拳師號」搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行軍艦也接獲指令，從加州駛往中東。

美國官員指稱，若美方展開地面行動，應不至於是全面入侵，較可能由特種作戰部隊與正規步兵聯手突襲，目標可能包括波斯灣上的伊朗石油出口樞紐哈格島，以及荷莫茲海峽沿岸據點。相關計畫已醞釀數周，但還不清楚總統川普是否將完全批准五角大廈的計畫，還是僅部分批准或全盤否決。

知悉美軍對伊朗地面作戰計畫的美國前國防高官證實，美方早已針對奪取哈格島等選項進行研究與兵推，並非臨時起意；領土被奪將使伊朗政權顏面無光，也為美國在未來談判創造有利籌碼。

這類任務恐使美軍暴露在伊朗無人機、飛彈、地面火力及簡易爆炸裝置等威脅。白宮發言人李維特回應說，五角大廈的職責是進行各項準備，以使總統有最大選擇空間，但不代表總統已做決定。

華爾街日報日前報導，美國在伊朗周邊部署的地面部隊可能多達一點七萬人，雖遠不足以全面入侵，但可供奪取伊朗戰略要地或某座島嶼。

伊朗國會議長卡利巴夫廿九日說，伊朗軍隊已準備好應對局勢升級，正等美軍從地面侵入伊朗，以便對其開火。他也說，伊朗將繼續發動飛彈攻擊和軍事行動，抵抗企圖迫使伊朗屈服的一切舉動；美方若要伊朗投降，伊方絕不屈服。

卡利巴夫指控，華府表面傳遞談判訊號，背後卻策畫地面攻擊；對美國的「十五點」停火提案，他說這是美國想透過外交手段，實現其在戰爭中未能達成的目標。

同時，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其和埃及外交部長廿九日齊聚巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，共商如何結束美伊戰爭。消息人士向路透說，這幾國已向華府提出重啟荷莫茲海峽相關建議，巴國陸軍參謀長穆尼爾與美國副總統范斯保持定期聯繫。巴國總理夏立夫廿八日甫與伊朗總統裴澤斯基安通話。

伊募民兵 年齡下調至12歲

伊朗已在德黑蘭發起代號為「為了伊朗」的安全部隊招募行動，且將最低年齡限制下調至十二歲孩童。伊朗革命衛隊官員納達里上周向伊朗官媒說，年滿十二即可登記加入協助革命衛隊和其附屬民兵對抗「全球惡霸」，相關任務包括收集安全資料及巡邏。但這恐違反聯合國兒童權利公約（ＵＮＣＲＣ）。