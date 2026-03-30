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葉門叛軍參戰 危及紅海航運

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國以色列攻擊伊朗滿一個月，伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」廿八日正式參戰，代表戰事進一步升級且出現新戰線。

英國經濟學人報導，若青年運動襲擊紅海外海的曼德海峽船舶，恐進一步衝擊全球航運，國際油價恐從每桶一一三美元飆升至近兩百美元，在經濟上的代價可能高至迫使美國放棄戰爭。

擾亂紅海航運是青年運動破壞力最大的籌碼。自荷莫茲海峽「被關閉」後，沙烏地阿拉伯已將每日約一八○萬桶石油的出口改道向西，運往沙國在紅海的揚布港終端。在荷莫茲海峽持續關閉下，若青年運動攻擊紅海船舶或揚布港的管線與基礎設施，分析家估油價恐從目前每桶約一一三美元飆漲至近兩百美元。

青年運動廿八日在社媒ＴＧ發文指稱，鑒於敵人對伊朗、黎巴嫩、伊拉克及巴勒斯坦的軍事行動持續升級，青年運動已向以色列南部的軍事據點發射飛彈；廿九日則發動第二波飛彈攻擊。

比利時智庫國際危機組織（ＩＣＧ）分析師納吉示警，若青年運動像它過去的做法，升高至鎖定攻擊商船，將進一步推升油價，並破壞海上安全，造成的影響將不局限於能源市場。

曼德海峽在阿拉伯半島南端，是連接紅海與亞丁灣，通往蘇伊士運河的關鍵咽喉航道，全長約二二五三公里、最窄處僅約廿五點七公里，全球約一成二的貿易量靠它。

青年運動已加強在紅海沿岸、哈賈與荷台達港間和沙國邊界一帶的部署。英國倫敦國王學院專家歐白德表示，青年運動的指揮體系不再只是擺擺嚇阻的姿態，而是正轉向可隨時出擊的配置。

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