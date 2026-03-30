預告抽身 范斯：美國很快會離開伊朗

美國副總統范斯在廿八日播出的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動播客主持人、右翼網紅強生節目中表明，「我們正在（伊朗）處理事情，（處理完）很快就會離開那裡」；自二月底起對伊朗發動的軍事行動，其目標在於確保美國不必在短短一年內就得重返伊朗。

眾所周知范斯反對美國無止境涉入海外衝突。他對強生說，這場戰事將再持續一會，直到美國與以色列能使伊朗再也沒威脅性；「總統會繼續努力一會，以確保一旦我們撤離，我們未來在非常、非常長的時間都不必再做一次（即攻擊伊朗）」。

范斯還說，伊朗正藉由各種方式威脅美國，「他們仍正試圖製造核武；我們有必要使他們在非常、非常長的時間都不具任何抵抗力，而這就是我們（此次開戰）的目的」。

范斯指稱，開戰約一個月來，美國已完成絕大多數對伊朗強硬派政權的預設目標。對美以伊戰爭直接造成國際油價飆漲，他認為這只是油市「非常、非常暫時的反應」，而這場戰事最終只會是一場短期衝突。

另，范斯支持率在對今年的「保守政治行動會議」（ＣＰＡＣ）與會人士意向調查中脫穎而出。五成三受訪者視他為下屆二○二八年美國總統大選共和黨總統初選的不二人選。

ＣＰＡＣ是共和黨籍議員、社運人士及潛在總統參選人的重要年度活動，今年在德州舉行，並照慣例在活動期間對與會人士做民調。范斯以五成三排第一，美國國務卿魯比歐以三成五排第二，而除了這兩人，其餘所有人選的支持率都不到百分之二。

去年在馬里蘭州舉行的ＣＰＡＣ，范斯以六成一排第一，保守派播客主持人兼川普第一任的白宮首席策士班農以一成二排第二。

魯比歐去年ＣＰＡＣ只有百分之三的支持率，但隨著他在川普政府對委內瑞拉和伊朗用兵等外交事務中扮演要角而備受矚目，今年聲勢明顯看漲。

ＣＰＡＣ年度與會者民調雖未必能準確預測共和黨的黨籍總統候選人，但仍反映出ＭＡＧＡ運動核心支持者最新的想法。由於川普已是第二任，在「現行」美國憲法限制下，他此生無法再選總統。