美軍會在伊朗展開地面行動？伊朗議長威脅把美軍燒成灰燼

伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）在伊朗官方通訊社伊通社（IRNA）發布的一份聲明中表示：「敵人表面上發出談判和對話的信息，實際上卻在秘密策劃地面進攻。」

他補充道：「我們的士兵正在等待美軍抵達地面，然後把他們燒成灰燼，並徹底懲罰他們的地區盟友」，「我們確信能夠懲罰美國，讓它為攻擊伊朗付出代價，並堅定捍衛我們的合法權益。」

卡利巴夫呼籲伊朗人民團結一致，並表示伊朗正處於一場「重大全球戰爭」之中，這場戰爭已經進入了「最關鍵」的階段。

卡利巴夫3月23日在社交媒體發文，否認與美國進行任何談判。

美媒：可能有多達1萬名美軍步兵被部署到海灣地區

據《華盛頓郵報》報道，美國國防部正為在伊朗展開為期數周的地面行動做准備。該報援引匿名官員的話報道，美國五角大樓「數周以來」一直在制定可能的地面進攻計劃。此次行動不會是全面入侵，但會包括對特定目標的襲擊，可能包括哈爾克島和荷莫茲海峽附近的沿海地區。哈爾克島位於波斯灣北端、具有重要戰略意義，伊朗90%的原油出口都要經過該島。

不過，鑑於美國總統川普此前曾承諾美軍不捲入海外戰爭，他是否會批准此類計劃仍不明朗。川普政府尚未對此發表評論。美國高層人士多次排除對伊朗采取地面行動的可能性，國務卿盧比奧上周五堅稱，華盛頓可以通過空中轟炸實現其目標，而無需「派遣地面部隊」。

近幾周來，數千名美軍士兵已從亞洲調往中東，其中包括來自第31和第11遠征部隊的海軍陸戰隊員以及來自美國陸軍第82空降師的傘兵。此間，載有約2500名美國海軍陸戰隊員的「的黎波裡」號兩棲攻擊艦已抵達該地區。《華爾街日報》報道稱，可能有多達1萬名美軍步兵被部署到海灣地區。

在1991年和2003年海灣地區爆發的戰爭中，數十萬美軍及其盟軍的兵力被部署到該地區。與此相比，此次部署的兵力規模要小得多，而且缺乏同等的裝甲和後勤保障，但他們完全可以對荷莫茲海峽及其周邊地區的關鍵伊朗設施進行有限的襲擊。

巴基斯坦充當斡旋角色

3月26日，川普稱把美國摧毀伊朗能源設施的行動再暫緩10天，至2026年4月6日美東時間晚上8點。他同時聲稱談判仍在進行中。與此同時，美軍和以軍繼續猛烈打擊伊朗政權的關鍵目標，包括伊朗的核設施。而受伊朗支持的胡塞武裝周六宣布，對以色列發動了導彈襲擊。這是胡塞武裝首次參與此次伊朗戰爭。

沙特阿拉伯、土耳其和埃及的外長周日抵達巴基斯坦，就中東沖突舉行為期兩天的會談。巴基斯坦總理謝裡夫表示，周六與伊朗總統佩澤什基揚進行了「詳細」的通話，並稱佩澤什基揚為「兄弟」。謝裡夫還說，他已鼓勵佩澤什基揚利用「巴基斯坦正在進行的外交斡旋，與美國以及海灣和伊斯蘭國家接觸，促進對話和緩和局勢」。佩澤什基揚辦公室贊揚了伊斯蘭堡的努力。隨著沖突的持續，巴基斯坦已成為伊朗和美國之間重要的外交紐帶，充當雙方信息傳遞的中間人。

（法新社、路透社、德新社等）

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