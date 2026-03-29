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烏干達力挺以色列 軍事首長稱若以瀕敗將參戰

中央社／ 康培拉29日綜合外電報導
東非國家烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）。（歐新社）
東非國家烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）。（歐新社）

烏干達人民國防軍參謀總長凱內魯加巴表示，若以色列在對伊朗戰事中面臨敗局，烏干達將參戰支持以方。他是烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）之子，並被視為可能接班人。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）在社群平台X發文寫道：「我們希望中東戰爭現在就結束，全世界已厭倦這場衝突。不過一旦有人企圖摧毀或擊敗以色列，我們就會加入戰局。我們站在以色列這邊！」

他在另篇貼文表示：「我們支持以色列，因為我們是基督徒。」

凱內魯加巴上月還宣布，烏干達將為以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已故兄長約納坦．尼坦雅胡（Yonatan Netanyahu）樹立雕像。約納坦1976年指揮以色列國防軍（IDF）精銳部隊，在烏干達恩特貝（Entebbe）執行解救人質任務時陣亡。

福斯新聞（Fox News）報導，根據烏干達國防部資料，烏干達人民國防軍（UPDF）約有4萬5000名現役軍人、3萬5000名預備役軍人，據估還有約240輛戰車以及1000多輛裝甲戰鬥車。

儘管烏干達是內陸國，對於伊朗在印度洋及紅海等區域水域擴大勢力的戰略意圖，據稱烏干達同樣感到警惕。

以色列長期以來訓練烏干達部隊，受訓者包括凱內魯加巴本人。外界普遍認為，烏干達與以色列長久維持堅定的戰略夥伴關係，在安全和情資領域均有密切合作。

伊朗 參謀總長 烏干達 以色列 美國

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