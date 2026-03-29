中東戰雲密布 教宗罕見嚴詞：任何戰爭皆不能假借天主之名

在美國與以色列對伊朗的戰爭進入第二個月之際，羅馬天主教教宗良十四世今天發表異常嚴厲的談話。他表示，戰爭發動者雙手沾滿鮮血，天主不會聆聽他們的祈禱，不應以祂之名合理化戰爭。

路透社報導，良十四世（Pope Leo）是首位美籍教宗。他於今天聖枝主日（Palm Sunday）在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）對數萬名群眾發表演說時指出，不能利用耶穌來合理化任何戰爭。

良十四世告訴群眾：「這就是我們的天主：耶穌，和平之王；祂拒絕戰爭，任何人都不得利用祂來合理化戰爭。」

他引用聖經經文提及：「（耶穌）不聽戰爭發動者的祈禱，而是拒絕這些祈禱，說『就算你們多多祈禱，我也不聽；你們的手沾滿了血』。」

良十四世並未具體點名任何世界領袖，但他近幾週一直對伊朗戰爭的批評愈發嚴厲。良十四世以謹言慎行著稱，曾多次呼籲立即停火。

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲後，引發持續擴大的戰爭，部分美國官員曾援引基督教用語為戰爭辯護。