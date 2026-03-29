葉門青年運動參戰飛彈襲以色列 以軍：已準備好多線作戰

葉門叛軍組織「青年運動」28日上午發射飛彈襲擊以色列，29日宣布對以色列發動第2波攻擊。美國CNN報導，以色列國防軍表示，他們已準備「多線作戰」。

青年運動28日上午發射2枚彈道飛彈襲擊以國南部，是2月28日伊朗衝突爆發以來首度參戰，2枚飛彈均被攔截。

以軍國際發言人修夏尼（Nadav Shoshani）29日表示：「我們已準備好多線作戰。過去2年半，我們一直和來自多個前線的威脅多線作戰。」

修夏尼說：「我們必須為這種狀況做好準備。我們相信他們的話，也正準備視需要，在這個戰線長期自衛。」