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準備應對「進一步升級」 美國密謀進攻…伊朗國會議長：等美軍從地面進入伊朗

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進一步升級！伊朗國會議長：美密謀進攻 伊軍準備應對美軍地面部隊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗國會新聞網站ICANA釋出照片，顯示國會議長卡利巴夫2月1日在德黑蘭主持會議。法新社
伊朗國會新聞網站ICANA釋出照片，顯示國會議長卡利巴夫2月1日在德黑蘭主持會議。法新社

美伊戰爭29日滿30天，波斯語衛星電視台「伊朗國際」英文版網站同日報導，伊朗國會議長卡利巴夫當天說，伊朗軍隊已準備好應對局勢進一步升級，「我軍弟兄正等美軍從地面進入伊朗，然後燒了他們」，伊朗也將繼續飛彈攻擊和軍事行動

華盛頓郵報28日報導說，五角大廈正規畫對伊朗展開數周地面行動，可能包括突襲伊朗哈格島和荷莫茲海峽沿岸據點，惟美國總統川普尚未批准。

卡利巴夫指控，華府在外交上發出模稜兩可訊號，「敵人公開傳遞談判和對話的訊息，卻私下策畫地面攻擊」。他並對媒體披露的美國「15點」提案不以為然，稱這是美國想透過外交手段，實現其在戰爭中未能達成的目標。

卡利巴夫還指出美國及其盟友都已受挫，「從F-35戰機到航空母艦和駐中東基地，美國力量的象徵已受重擊」，伊朗對以色列的打擊也「有效、精準」。他警告，伊方將抵抗企圖迫使伊朗屈服的一切舉動，美國人若要伊朗投降，伊方答案很明確，「我們絕不屈服」。

加利巴夫說，戰爭已到關鍵階段，警告美國別以談判為幌子，要伊朗答應「投降條件」。對自戰爭開始以來伊朗在各城市舉行的挺政府集會，加利巴夫說，這展現伊朗社會不屈不撓的力量。

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