葉門叛軍介入中東戰事 若封曼德海峽恐添航運威脅

紐約時報報導，美軍多次強調伊朗發射無人機與飛彈的頻率，較戰爭初期下降90%，但這種說法恐怕把攻擊次數減少誤當成戰力下滑；事實上，伊朗的命中率自開戰初期以來不減反升，自3月10日以來已增加逾1倍，且似乎逐漸摸索出突破以色列防空系統的方法。這顯示伊朗並未如美國總統川普所說的失去還手能力，反而仍在調整戰法，足以持續讓對手付出代價。

2026-03-29 16:03