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葉門叛軍介入中東戰事 若封曼德海峽恐添航運威脅

中央社／ 沙那29日綜合外電報導

伊朗南部荷莫茲海峽已經實質封閉長達一個月，而葉門叛軍「青年運動」介入中東地區衝突可能會威脅到另一重要航道曼德海峽，這恐怕會使該區域的石油出口及航運面臨更高風險。

美國有線電視新聞網（CNN) 報導，曼德海峽（Babal-Mandab Strait）位於葉門西南部，連接起紅海（RedSea）與印度洋（Indian Ocean）。

美國能源資訊署（U.S. Energy InformationAdministration）資料顯示，全球大約12%的海運貿易石油都要經過此處。

伊朗支持的「青年運動」（Houthi）近日暗示，他們可能會襲擊曼德海峽航運。

以色列於2023年10月遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊後，就針對加薩走廊（Gaza Strip）展開軍事行動，「青年運動」則開始打擊紅海商船，而在去年11月宣布暫停攻擊前，已有超過100艘船隻遇襲。

「青年運動」的攻擊迫使數以百計船隻繞道南非好望角（Cape of Good Hope），這不僅拖延了航程時間，也增添航運成本。

由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受到嚴重封阻，沙烏地阿拉伯已經開始將石油出口改道至西部海岸揚布港（Yanbu），紅海的油輪運輸量因此激增。

如果「青年運動」在荷莫茲海峽持續封閉期間，襲擊曼德海峽船隻或揚布港的油氣設施，有分析人士認為，國際油價可能會從目前每桶大約113美元，飆升來到每桶近200美元。

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