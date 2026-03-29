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紐時曝伊朗戰力大進化！攻擊命中率增加逾1倍 有方法突破以色列防空了

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紐時曝伊朗戰力大進化！攻擊命中率增加逾1倍 有方法突破以色列防空

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗28日發射飛彈攻擊以色列，造成以國以實陶（Eshtaol）附近區域受損。路透
伊朗28日發射飛彈攻擊以色列，造成以國以實陶（Eshtaol）附近區域受損。路透

紐約時報報導，美軍多次強調伊朗發射無人機與飛彈的頻率，較戰爭初期下降90%，但這種說法恐怕把攻擊次數減少誤當成戰力下滑；事實上，伊朗的命中率自開戰初期以來不減反升，自3月10日以來已增加逾1倍，且似乎逐漸摸索出突破以色列防空系統的方法。這顯示伊朗並未如美國總統川普所說的失去還手能力，反而仍在調整戰法，足以持續讓對手付出代價。

美軍稱伊朗攻擊次數較戰爭初期減少約90%，以軍也表示伊朗約70%的飛彈發射器已喪失戰力。但近幾天，數百萬以色列人日夜奔向防空洞，躲避伊朗飛彈攻擊。德黑蘭接連攻擊以色列與波灣國家顯示，伊朗仍握有足夠飛彈與無人機，足以持續擾亂區域局勢。

華盛頓近東政策研究所安全分析師納迪米（Farzin Nadimi）指出，伊朗沉沒的海軍和被摧毀的空軍，從表面上來看是非常重要的美以勝利指標，「但我們都明白，對伊朗而言，成功的主要指標是能否持續朝以色列、美軍基地與波灣國家發射彈道飛彈與無人機。而他們至今仍做得到。」

納迪米說，伊朗現在每天仍能發射相當可觀數量的飛彈，大約20到30枚。一名美國官員表示，伊朗現在手上很可能仍有數千架「見證者」（Shahed）無人機，以及數百枚彈道飛彈。但這名官員提醒，美國對伊朗能力的情報掌握有限，無法知道確切情況。

美軍中央司令部司令庫柏25日表示，在美以打擊下，伊朗發射無人機和飛彈的頻率已減少90%。紐時指出，但這不等於伊朗90%的無人機和飛彈被摧毀，只能說它現在發射的次數大幅下降。

美國智庫史汀生中心資深研究員葛里科（Kelly A. Grieco）分析開源資料指出，伊朗的命中率有所上升，自3月10日以來已增加超過1倍。「伊朗不像是已經被打垮，反而更像是在戰場上持續修正、摸索，並且仍有能力造成一定程度的破壞，來推進自己的戰略目的」。但葛里科也提醒這些數字未必精確。

美軍可能把攻擊活動減少誤認為戰力下降。葛里科認為，伊朗之所以減少發射飛彈與無人機，可能是因為正在重新部署，而不是因為這些武器已被摧毀。伊朗也可能在放慢攻擊節奏，以便把新的情報、監視與偵察資訊整合進目標選定過程。

報導提到，伊朗近來不僅打到以色列核設施門戶，還疑似摸索出突破以色列防空的新方式，也就是發射搭載集束彈頭的飛彈，讓彈頭在高空散開。這類武器必須靠昂貴且數量有限的高空攔截系統才能有效壓制。

紐時說，伊朗並不是毫無準備的對手。去年6月那場戰事後，伊朗和以色列一樣，都有9個月時間為下一輪衝突做準備；因此，現實上，幾周空襲頂多只能削弱伊朗戰力，不太可能把它徹底打到失去還手能力。

日內瓦高等國際關係及發展學院研究伊朗與武器系統的分析師薩貝特（Farzan Sabet）也同意，雖然伊朗發射的飛彈變少，但穿透率比戰爭初期更高，而且更常威脅較敏感、或更容易引發關注的目標。

他指出，伊朗在戰爭初期已靠大規模攻擊製造區域與市場震盪，之後未必還需要維持高頻發射，只要有幾十次成功突破，就足以延續威懾與不穩定感。

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