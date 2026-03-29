美國因伊朗戰爭「自毀聲譽」 中國危機中受惠成東南亞大救星？

美國、以色列和伊朗之間持續數周的沖突嚴重擾亂了霍爾木茲海峽石油和天然氣的運輸，導致東南亞各國政府面臨燃料供應危機。在東南亞政府焦急之際，北京適時地表態了。

中國外交部發言人林劍上周在例行記者會上表示：「中方願同東南亞國家加強協調配合，共同應對能源安全問題。」

席卷亞洲的燃料危機

東南亞各國目前已採取了一系列節約燃料和補貼措施。3月24日，菲律賓宣布進入國家能源緊急狀態，該狀態將持續一年，警告稱該國能源供應面臨「迫在眉睫的危險」。馬尼拉此前已將政府部門的工作時間改為每周四天，並命令各機構節約能源。菲律賓還向交通運輸工人發放了現金援助，同時警告稱，航空燃油短缺最終可能導致部分飛機停飛。

越南已動用其燃油價格穩定基金，並告知航空公司做好減飛准備，進口商警告稱，航空燃油供應只能保證到3月份。

印尼承諾通過國家預算和增加補貼來應對部分沖擊。

泰國正在考慮推出新的紓困措施，因為飆升的油價重創了漁業等行業，船員表示許多漁船可能被迫停泊在港口。

即使是馬來西亞和文萊這樣的石油和天然氣生產及出口國，也容易受到席卷整個地區的通脹和供應鏈沖擊的影響。馬來西亞方面增加了補貼支出，以保持燃油價格穩定。

此外，東南亞各國也在海灣地區以外尋求燃料供應，以解燃眉之急。路透社上周報道稱，亞洲3月份俄羅斯燃料進口量有望創下歷史新高，其中東南亞預計將成為最大接收方。

中國「將自己塑造成負責任的穩定力量」

一些專家認為，中國正在利用這場危機，以提升自己的全球形象。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關系學院副教授李明江告訴DW，中國利用此次危機「將自己塑造成一個負責任的穩定力量，中國在呼籲中東地區緩和局勢，並承諾與東南亞國家合作緩解能源短缺問題」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲與全球化中心的聯席主任黃欽浩（音，Chin-Hao Huang）告訴DW，與東南亞國家一樣，中國政府希望盡快重新開放霍爾木茲海峽，同時對直接卷入沖突保持警惕。他表示，北京在伊朗問題上與東南亞國家有共同訴求，都在呼籲克制、停火和對話，敦促各方通過外交途徑解決問題。

美國的行動在東南亞「非常不受歡迎」

專家表示，這場危機有助於北京推動自己版本的敘事，即中國如今是唯一捍衛和平、自由貿易和多邊主義的超級大國，將自己塑造成對抗咄咄逼人、自私自利的美國的英雄。

「美國和以色列對伊朗的軍事干預在一些東南亞國家非常不受歡迎。中國無需採取任何行動，該地區對美國的看法就已經變差了」，香港大學副教授韓恩澤告訴DW。他說，東南亞地區許多國家不斷上漲的油價也讓美國形象惡化，「北京同樣無需採取任何行動，美國就已經成為眾矢之的」。

然而，與中國走得更近並不能保證這些國家的能源穩定。目前，北京已經限制燃料出口，以保護其國內供應。3月18日，柬埔寨表示，中國和越南的出口限制已經迫使柬埔寨尋找替代供應方，並為其國內燃料短缺做准備。

東南亞擺脫對海灣地區化石燃料的依賴？

從長遠來看，這場危機可能會增強中國在東南亞的影響力。新加坡南洋理工大學的專家李明江對DW表示，能源沖擊加劇了東南亞地區對過度依賴中東石油的擔憂，進而提升了可再生能源的吸引力，而中國企業在這一領域極具競爭力。

中國目前已經深度參與東南亞的綠色轉型，許多中國企業都在該地區新興電動汽車和電池行業進行著投資。北京也是東南亞水電站和大型太陽能發電廠的主要投資方，使該地區既成為中國清潔技術出口的市場，同時也成為太陽能電池板、電池和電動汽車的生產基地。

「中國可扮演更大的角色」

新加坡總理黃循財周四在海南的博鰲亞洲論壇上表示，「新加坡相信中國可在促進區域繁榮與穩定方面扮演更大的角色，中國也可以參與塑造本區域經濟結構的蛻變」。他說，當今世界需要有強有力的聲音來倡導開放及以規則為基礎的貿易體系。他也表示，東盟應與中國在可再生能源領域開展合作。

如果伊朗戰爭最終使東南亞國家決心擺脫對石油依賴、實現經濟多元化，那麼北京不僅可能從當前的危機中受惠，還可能從該地區對危機的戰略應對中獲益。

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