伊朗官媒曝美以轟炸荷莫茲海峽附近港市 釀5死4傷

伊朗官媒伊朗通訊社報導，美國與以色列今天聯手轟炸荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近一座伊朗港口城市碼頭，造成5死4傷。另據美媒報導，逾3500名美軍已抵達中東。

伊朗通訊社（IRNA）指出：「美國和猶太復國主義（Zionist）敵方對港市哈米爾（Bandar Khamir）的碼頭發動犯罪攻擊，造成5人罹難，另有4人受傷。」

另據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，隨著伊朗戰爭升級，美國國防官員昨天宣布，包含艦上部署約2500名陸戰隊官兵的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）在內，已有超過3500名美軍抵達中東。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體發文說，「的黎波里號」是的黎波里號兩棲戰備群（Tripoli Amphibious Ready Group）／第31陸戰隊遠征支隊（31st Marine Expeditionary Unit）的船艦，已抵達其負責區域。

原駐日本的「的黎波里號」及隨艦陸戰隊官兵於2週前接獲指示前往中東，該船艦是最新型的兩棲攻擊艦，又稱為「大型甲板艦」，有更多空間容納F-35匿蹤戰機、魚鷹式（Osprey）運輸機及其他飛機。

中央司令部表示，除了陸戰隊，「的黎波里號」還帶著運輸機、戰機以及兩棲攻擊資產至中東。兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行戰艦也接獲指令，從加州聖地牙哥駛往該地區。

美軍中央司令部在一項事實清單中指出，美方自2月28日展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）到本月28日為止，已攻擊超過1萬1000個目標。