伊朗盟軍葉門青年運動參戰！手握1籌碼超有殺傷力 「恐迫美放棄戰爭」

美國與以色列聯手開轟德黑蘭屆滿一個月之際，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」28日正式參戰，標誌中東戰爭再度升級、出現新戰線。經濟學人雜誌認為，若青年運動升級攻勢，襲擊紅海外海的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）船舶，料將進一步衝擊全球航運，油價可能從每桶113美元飆升至接近200美元，經濟代價甚至可能高到迫使美國放棄這場戰爭。

美聯社報導，青年運動28日在社群媒體Telegram發文表示，由於針對伊朗、黎巴嫩、伊拉克及巴勒斯坦的軍事行動持續升級，其武裝部隊已向以色列南部的軍事據點發射彈道飛彈；青年運動續於29日發射第二波飛彈攻擊。

國際危機組織資深分析師納吉（Ahmed Nagi）示警，若青年運動如同過去，升高到鎖定攻擊商船，將進一步推升油價，並破壞整體海上安全，「影響不會局限於能源市場」。

NBC News報導，曼德海峽位於阿拉伯半島南端，是連接紅海與亞丁灣、通往蘇伊士運河的關鍵咽喉航道，全長1400英里（約2253公里）、最窄處僅16英里（約25.7公里），全球約12%的貿易量仰賴這條水道。

經濟學人雜誌形容，擾亂紅海航運的能力是青年運動手中最具殺傷力的籌碼。自荷莫茲海峽關閉後，沙烏地阿拉伯已將每日約180萬桶石油出口改道向西，運往其位於紅海的延布（Yanbu）終端。若在荷莫茲海峽仍持續封閉之際，青年運動攻擊紅海經過船隻，或攻擊延布的管線與基礎設施，破壞這條關鍵動脈，分析人士認為油價可能從目前每桶約113美元，跳升至接近200美元。

多名觀察葉門局勢的人士指出，這種情境如今比戰爭剛爆發時更有可能發生。青年運動已強化其在紅海沿岸、哈賈（Hajja）與荷台達（Hodeida）港之間，以及沙國邊界一帶的部署。倫敦國王學院區域訊號情報追蹤計畫的沙國分析人士歐拜德（Nawaf Obaid）說：「青年運動的指揮架構已不再只是嚇阻姿態，而是正轉向可隨時出擊的配置。」

青年運動加入戰局也讓美軍航艦「福特號」的後續部署更添變數。福特號28日才抵達克羅埃西亞維修，若之後轉往紅海，恐面臨類似2024年「艾森豪號」遇襲及外傳2025年「杜魯門號」遇襲的風險。伊朗這周也預告，一旦福特號進入紅海或曼德海峽周邊水域，相關航道與支援設施都可能成為報復打擊目標。

美以聯軍2月28日斬首伊朗最高領袖哈米尼，不僅引爆德黑蘭加大反擊攻勢，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨3月2日宣布參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎繼2024年底停火後再爆衝突。