除了阿聯全球鋁業 巴林鋁業也遭伊朗襲擊釀2傷

巴林國營媒體今天報導，巴林鋁業公司（Aluminium Bahrain,Alba）設施於週末期間遭受伊朗攻擊，2名員工受到輕傷。

綜合法新社和路透社報導，美國聯手以色列2月28日對伊朗發動空襲之後，伊朗便屢次對包括巴林在內的多個波灣國家展開飛彈與無人機攻擊，作為報復手段。

巴林鋁業公司透過國營巴林新聞社（Bahrain NewsAgency）發布聲明表示：「公司始終將員工的安全與保障列為優先要務，並證實有兩名鋁業公司員工受到輕傷。」

聲明中未提及昨天這起攻擊的細節或設施受損程度。

作為全球最大鋁製造商之一的巴林鋁業表示，公司正評估事件對營運的影響，並承諾在有進一步消息時公布。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稍早表示，為回應對伊朗兩家鋼鐵廠的攻擊，他們鎖定了巴林鋁業與阿聯全球鋁業（Emirates Global Aluminium）為目標。革命衛隊稱這兩家公司與美國軍事及航太企業有關聯，但未進一步說明細節。

巴林鋁業本月稍早因荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）持續封鎖導致航運中斷，已主動關閉占其總產能19%的3條鋁冶煉產線，以確保業務能持續運作。該公司並於3月4日因無法將金屬產品運往客戶端，宣布進入「不可抗力」狀態。

這波停產是中東鋁業近來受到美國與以色列對伊朗戰爭影響的最新一例。中東鋁業產量約占全球供應的9%。

巴林官方目前尚未針對此事公開更多資訊。