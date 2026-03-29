中東戰爭第29天…美傳準備發動地面行動 最新發展一次看

中東戰爭進入第29天，五角大廈據報正準備在伊朗展開數週的地面行動，但美國總統川普尚未批准任何部署。另外，分析指出，全球每日約450萬至500萬桶原油供應受影響，若荷莫茲海峽無法重啟，供應缺口恐在4月中旬翻倍。

以下是法新社、財經新聞網CNBC等外媒彙整中東戰爭的最新事態發展。

美以動向

美國方面，華盛頓郵報今天報導，五角大廈正準備在伊朗展開為期數週的地面行動，可能包括對哈格島（Kharg Island）以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近沿海地點的突襲，不過美國總統川普（DonaldTrump）尚未批准任何部署。

報導引述未具名官員表示，任何地面行動都不會是全面入侵，而是由特種部隊與一般步兵部隊執行的突襲任務。

Axios新聞網則引述消息人士透露，美國國務卿盧比歐27日在七大工業國（G7）外長會議時說，伊朗戰事還會再持續2到4週。這等於第一次有美方高層官員暗示，戰爭將超出川普一直以來稱戰爭時間會在4到6週的範圍。

以色列方面，以軍空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）一處被用於海軍武器研發的工業園區。軍方指出，該設施負責「多項海軍武器的研發與生產，包括水面與水下船艦、載人及無人裝備，以及引擎和武器」等。

此外，數百名民眾今天聚集在特拉維夫（TelAviv）等城市，抗議中東戰爭。由於這些抗議行動未獲批准，安全部隊試圖驅離群眾。儘管每週現身反戰示威的抗議人數似有所增加，但仍遠不及去年成千上萬走上街頭抗議加薩（Gaza）戰爭的人數。

華郵指出，在一份由多個人權團體組成的聯盟所發布、堪稱目前對伊朗戰事平民死傷估計最全面的報告裡，研究人員記錄到自2月28日至3月23日共有平民1443死，其中至少217人為兒童。報告稱數字是「經核實後的最起碼人數」，並指隨評估與空襲持續，數字勢必還會上升。報告未具體分每起攻擊究竟是美軍還是以軍所為。

伊朗動向

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，由於美國與以色列空襲炸毀了兩所伊朗大學，他們現在將鎖定美國位在中東地區的大學校區作為報復目標。IRGC聲明要求美國在德黑蘭時間3月30日週一正午12時之前發布官方聲明，譴責轟炸伊朗大學的行為。

油價股匯動態

油價受戰事影響大幅波動，布蘭特原油期貨自開戰前至3月27日已上漲約36%，每桶突破113美元。反映實體供應的中東杜拜原油現貨價格漲幅更達76%，至每桶126美元，顯示實體供應緊張程度高於金融市場反映。

能源漲勢已全面擴散，日、韓液化天然氣（LNG）價格上漲約48%，航空燃油及氦氣等工業氣體亦同步攀升。

金融市場方面，美國10年期公債殖利率戰爭期間上升約0.5個百分點至4.4%，反映通膨疑慮升溫及降息預期轉弱。

分析指出，目前全球每日約有450萬至500萬桶原油供應受影響，約占全球供給5%；若荷莫茲海峽持續受阻，隨著戰略儲備與替代供應逐漸減少，全球石油供應缺口恐在4月中旬翻倍。

其他國家及組織

巴基斯坦成為伊朗與美國之間的重要溝通橋梁，並在雙方之間傳遞訊息。該國外交部表示，沙烏地阿拉伯、埃及及土耳其的外長將於29日、30日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談，討論「包括緩和區域緊張情勢在內的一系列議題」。

有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣布加入已持續1個月的中東戰爭，並聲稱對以色列發射了兩枚飛彈。青年運動先前雖未直接介入這場衝突，但曾警告，若伊朗持續遭到攻擊就將介入。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天表示，美國銀行（BofA）一棟巴黎建物的炸彈攻擊未遂案，疑與不滿當前中東戰火有關。他告訴BFMTV新聞台，這起事件讓他聯想到歐洲其他地區發生的類似行動，像在荷蘭的一些就是由反對中東戰火的人士宣稱所為。

全球規模數一數二的鋁業生產商阿聯全球鋁業公司（EGA）表示，他們位在阿布達比（Abu Dhabi）的一處廠區在一起伊朗攻擊事件中遭受嚴重損害，根據當局說法，事件造成6人受傷。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）譴責以色列在黎巴嫩南部發動空襲，造成3名記者身亡，其中包括真主黨旗下「艾瑪納頻道」（Al Manar TV）以及親真主黨「馬雅丁電視台」（Al Mayadeen）的記者，並稱這是「明目張膽的罪行」。

對此，以軍表示，他們認為艾瑪納頻道的那名記者是「真主黨拉德萬部隊（Radwan Force）情報單位的恐怖分子」。