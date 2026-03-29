華郵：五角大廈正規劃 對伊朗 展開地面行動

美國與以色列空襲德黑蘭波及當地大學，伊朗革命衛隊對美國下通牒，要求在當地時間3月30日中午前聲明譴責，否則將襲擊美國大學在中東地區的分校作為報復。與此同時，人權監測組織估算，伊朗過去24小時遭遇701次空襲，創下單日最多遇襲次數，造成至少100多人傷亡。

2026-03-29 08:45