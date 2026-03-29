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華郵：五角大廈正規劃 對伊朗 展開地面行動

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國國防部五角大廈。美聯社
美國國防部五角大廈。美聯社

華盛頓郵報」 今天報導，五角大廈正在規劃，對伊朗展開為期數週的地面行動。不過，總統川普尚未批准任何地面部隊行動。

據報導，對伊朗地面行動，可能包括對哈格島（Kharg Island）、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸據點展開突襲。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述匿名官員的說法報導，任何對伊朗地面行動都不會演成全面入侵；這項行動是由特種部隊和正規步兵進行突襲。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天強調，美國「可以在不動用地面部隊的情況下，達成所有目標」。

但華盛頓郵報指出，目前計畫已到進階階段，報導並引述一名官員的話表示：「這不是臨時起意的計畫。」

隨著伊朗戰爭進入第5週，川普政府已對中東部署陸戰隊，並已經計劃要派遣數千名陸軍第82空降師士兵。

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